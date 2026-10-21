Dylan Sprouse, el actor de Zack y Cody: Gemelos en Acción, reveló que con su hermano Cole son “hijos del incesto”

Dylan y Cole Sprouse alcanzaron la fama internacional durante su infancia gracias a la serie Zack y Cody: Gemelos en Acción, producida por Disney Channel. Aunque los hermanos compartieron gran parte de su carrera frente a las cámaras, en los últimos años decidieron correrse del foco mediático. Pero ahora, Dylan lanzó un proyecto en YouTube titulado Wildem, el cual realiza junto a Brendan Columbus. En este espacio, el actor se animó a hablar de su familia y revelar un detalle que ni sus fans más fieles sabían. Él y su hermano son “hijos del incesto”.

Dylan y Cole Sprouse como Zack y Cody (Foto: captura Zack y Cody gemelos en acción - Disney)

Si bien sus padres no son hermanos o primos directos, sus abuelos sí lo eran y muchos de sus antepasados se casaron reiteradas veces entre sí. Según explicó, su intriga por la genealogía le llegó de pura casualidad un día que ingresó a Ancestry, una plataforma especializada en genealogía que permite reconstruir historias familiares y encontrar posibles parentescos a partir de registros y pruebas de ADN.

“Cuando lo usé por primera vez, mi reconstrucción de la historia familiar era muy diferente a la de ahora”, explicó. A medida que avanzó con la búsqueda, comenzó a contactar a familiares que hasta ese momento desconocía, sobre todo del lado paterno. “He encontrado a muchos familiares, curiosamente, a quienes nunca conocí, porque la familia de mi padre está bastante fragmentada. Empecé a hablar con ellos, a comparar y contrastar”, recordó.

Según explicó el actor, la investigación lo llevó hasta el siglo XIX, cuando distintas ramas de su familia se trasladaron a California por la Fiebre del Oro. Una de ellas habría encontrado oro y esto habría facilitado la llegada de otros parientes desde Carolina del Norte.

Actualmente, el reconocido actor de Disney se encuentra en pareja con la top model Barbara Palvin (Foto: Instagram @realbarbarapalvin)

Con el paso de los años, ambas familias permanecieron en la misma región y comenzaron a establecer vínculos matrimoniales. De acuerdo con su reconstrucción, estos parentescos se repitieron a lo largo de distintas generaciones. “Y luego, se separaron, y luego se volvieron a casar —a través de— mi madre y mi padre, como en la generación anterior”, relató.

El descubrimiento lo llevó a comunicarse con Cole para compartirle lo que había encontrado. “Acabo de descubrir una mierda jodidamente loca”, recordó que le dijo mientras le mostraba una fotografía relacionada con su investigación. Uno de los detalles que más llamó su atención fue la cantidad de gemelos presentes en su árbol genealógico. “Tuvimos siete pares de gemelos en cuatro generaciones”, señaló. Luego, en tono de broma, agregó: “¡Porque es la misma familia!”.

Cole Sprouse, el hermano gemelo de Dylan, brilló en Riverdale, la serie basada en el famoso cómic de Archie

Incluso, recordó un caso en su familia que generó mucha conmoción. “Muchas cosas empezaron a tener sentido, porque una de mis tías era gemela, pero fue una de las gemelas que se comió a su gemela en el útero, y cuando le abrieron un quiste en el hombro, tenía dientes y pelo. En resumen, ¡Cole y yo somos hijos de incesto!“, explicó aún horrorizado.

La reacción de Dylan Sprouse tras los titulares sobre sus declaraciones

Las palabras del actor no tardaron en circular por las redes sociales y distintos portales internacionales de espectáculos. Uno de los medios que se hizo eco de la historia fue Just Jared, que publicó un titular en el que señalaba que Dylan había dicho que él y Cole eran “hijos del incesto”.

El posteo de Dylan Sprouse en Instagram (Foto: Captura de pantalla historias de Instagram @dylansprouse)

Lejos de mostrarse molesto por la repercusión, la exestrella de Disney compartió la publicación en sus historias de Instagram y reaccionó con ironía. “No voy a mentir, la rompieron con este titular. Voy a imprimir esto y colgarlo sobre la cama familiar compartida”, bromeó.