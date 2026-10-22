El actor John Goodman contó cómo hizo para perder 100 kilos: “Me cansé de estar enfermo y cansado”

Mientras triunfaba en éxitos como Barton Fink, Los Picapiedra y El gran Lebowski, John Goodman batallaba en secreto contra una fuerte adicción al alcohol que, sumada a sus trastornos alimenticios, agravó drásticamente su problema de sobrepeso. En 2007, decidido a cambiar su vida para siempre, comenzó a cambiar sus hábitos y con el paso del tiempo logró bajar 100 kilos. En las últimas horas, el reconocido actor brindó una entrevista donde sorprendió al revelar el método con el que alcanzó su peso ideal.

En diálogo con The New Yorker, el intérprete de Dan Conner en la serie Roseanne reveló algunos de los momentos más duros que atravesó años atrás. “Perdía unos 27 kilos en un verano y después los recuperaba todos”, recordó sobre algunos de los momentos en los que intentaba adelgazar, pero aquello parecía no ser suficiente.

Mientras triunfaba en éxitos como Barton Fink, Los Picapiedra y El gran Lebowski, John Goodman batallaba en secreto contra una fuerte adicción al alcohol Jordan Strauss - Invision

En ese sentido, mencionó que llegó a pesar 180 kilos y que, incluso después de dejar el alcohol en 2007, encontró en la comida una nueva manera de llenar ese vacío. “Comía de manera alcohólica después de dejar de beber”, señaló.

En ese sentido, puso el ejemplo de Casa de animales, la cinta de comedia de 1978, la cual gira en torno a la caótica y descontrolada rivalidad entre dos fraternidades universitarias; una de ellas caótica, fiestera e inadaptada. “Quería vivir permanentemente en un ambiente al estilo de Animal House. El problema de la gratificación instantánea es que no te importa lo que ocurra después. Eso siempre derivaba en resacas peores o en temblores, lo que me obligaba a beber de nuevo para calmarlos. Era un círculo vicioso”, relató.

El desgaste físico y emocional lo llevaron a querer cambiar. “Me cansé de estar enfermo y cansado. Al beber, estaba retrasando mi madurez; tenía mucho terreno que recuperar, sobre todo al darme cuenta de lo egoísta que me había vuelto”, aseguró.

El desgaste físico y emocional lo llevaron a querer cambiar. “Me cansé de estar enfermo y cansado", reveló Goodman en una reciente entrevista para The New Yorker Archivo

Una vez que abandonó el alcohol, el intérprete se sometió a una cirugía de estómago para acompañar su drástica transformación física y controlar su obesidad mórbida. Sin embargo, explicó que el procedimiento también le generó algunas complicaciones. “Me volví anémico, perdí una capa de grasa debajo de la piel y tengo frío todo el tiempo”, indicó.

Y señaló: “Fue maravilloso descubrir que existe una vida en la que no hace falta recurrir a nada para disfrutarla”.

Además de la intervención quirúrgica, Goodman tuvo que cambiar una serie de hábitos: contrató a un entrenador personal, eliminó el azúcar y comenzó a entrenar seis veces por semana. Así fue que, después de mucho trabajo y constancia, logró bajar un total de 100 kilos.

John Goodman junto al elenco de Digger HENRY NICHOLLS - AFP

Aquella transformación física que quedó en evidencia durante la presentación de Digger en Los Ángeles, la sátira de comedia negra y desastre ecológico dirigida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise, en la que Goodman interpreta al presidente de los Estados Unidos.

No es la primera vez que el actor se refiere a su cambio. Ya en 2010, durante una entrevista con People, recordó cómo era su época de mayor sedentarismo: “Se necesita mucha energía creativa para quedarse sentado sin hacer nada, pensando solo en la próxima comida. Quería vivir mejor”.