El imperdonable error de una serie de Netflix con el mate que indignó a los usuarios

Es habitual que la audiencia encuentre algún que otro error al deleitarse con una serie o película. Sin embargo, cuando el detalle no es menor, la viralización puede ser tal que termine con el título de la producción en boca de todos. Y esto pasó en Mi vida con los chicos Walter, la ficción estadounidense que acaba de estrenar su tercera temporada en Netflix.

Mi vida con los chicos Walter estrenó su primera temporada en 2023 Netflix

La secuencia no pasó inadvertida para quienes viven en Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, donde tomar mate es habitual. Es que en una de las escenas se la ve a Hannah —la protagonista de la tira— vestida con un poncho y sosteniendo un mate. Acto seguido, le habla a los demás personajes sobre su reciente visita a la Argentina, de donde comenta haber traído yerba para compartir.

Al momento de ofrecerle un mate a su compañera, se ve que a la reconocida infusión le falta la bombilla. El momento no tardó en generar repercusión porque una influencer notó el error y de inmediato realizó un posteo en sus redes sociales. “Chicos, en la serie yankee que estoy mirando acaban de tomar mate y nombrar a Argentina y, por favor, necesito que vean cómo están tomando mate”, lanzó la usuaria desde su perfil de Instagram, @mag_diaz.

Una influencer notó el error de la serie y no tardó en viralizarse (Foto: Captura Instagram/@magdiaz_)

Y continuó: “Y eso que yo no soy argentina, ni tomo mate. Pero siento que tengo que salir en defensa del Río de la Plata. Allá está la loquita, lo está tomando como si fuera un té, mirá”.

Luego, mostró parte del diálogo que Hannah mantuvo con la otra actriz: “¿Querés mate? Compré yerba increíble cuando estuve en Argentina".

La secuencia del mate que revolucionó las redes sociales (Foto: Captura)

Además de los miles de likes, la joven recibió cientos de comentarios de los usuarios, quienes expresaron su total desconcierto ante lo que estaban viendo. “Y le suma un poncho por si quedan dudas”; “Jajaja, ¿sería mate cocido? ¿Y mezclaron los conceptos y recipientes? Jajajaja”; “Me esperé cualquier cosa, pero tomarlo como té me arruinó la psiquis” y “Qué le costaba al director o al guionista googlear un poquitoooo, un poquito nomás. Debe haber millones de videos en YouTube de gente tomando mate”, fueron solo algunos.

Algunos de los comentarios que se viralizaron (Foto: Captura Instagram)

Tres casos similares que no pasaron inadvertidos por la audiencia

1. X-Men: Primera Generación

En una escena, el personaje de Magneto viaja a Villa Gesell a buscar a un exoficial nazi. Sin embargo, en lugar de mostrar la emblemática ciudad balnearia de costa plana y dunas de la provincia de Buenos Aires, la película muestra un pintoresco pueblo alpino rodeado de montañas nevadas y lagos, más idéntico a Bariloche o a la Suiza alemana.

X-Men y las 'montañas' de Villa Gesell. (Foto: Reddit)

2. How I Met Your Mother

En la tercera temporada, tras separarse de Ted, Robin decide hacer un viaje para “desconectarse” y se va a la Argentina. Cuando la muestran en pantalla, el lugar parece una mezcla entre una playa caribeña y un resort mexicano, repleto de palmeras y estética tropical que dista mucho de las playas bonaerenses o de la arquitectura urbana de Buenos Aires.

Robin en la Argentina tropical (Foto: Reddit)

3. Dexter

En los episodios finales de la serie, el protagonista planea mudarse a la Argentina para comenzar una nueva vida. En más de una línea de diálogo, los personajes confunden las costumbres locales asociando la cultura argentina con la comida mexicana.