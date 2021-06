El Marginal: Brian Buley estalló por la incorporación de Dalma Maradona al elenco

Brian Buley se mostró indignado por la contratación de Dalma Maradona para las temporadas 4 y 5 de El Marginal, que se están rodando en la actualidad. El actor no fue convocado por Underground para los nuevos episodios y salió a cruzar a la producción por esta decisión.

El artista interpretó a Pedro, uno de los miembros de la “Sub 21” en la prisión de San Onofre. Su papel lo hizo saltar a la fama nacional e internacional, gracias a la buena repercusión que tuvo la serie tras ser incorporada a Netflix.

El actor Brian Buley interpretó a Pedro en El Marginal 1, 2 y 3 Instagram: @BrianBuley

El periodista Juan Etchegoyen publicó en Twitter un video en el que reproduce un audio que le envió Buley para su espacio virtual Mitre Live (en el Instagram de Radio Mitre). Allí el intérprete resaltó el mal momento económico que están atravesando los artistas y cuestionó la contratación de la hija de Maradona, quien también trabaja como actriz.

“No tengo nada en contra de Dalma Maradona, pero me parece una falta de respeto hacia los demás compañeros porque estamos en un momento difícil por la pandemia”, indicó Buley a través de un audio de WhatsApp.

Y agregó: “No es justo que esté. Obvio, que por la muerte de su papá estoy de acuerdo con eso... Para olvidarse un poco del sufrimiento. Pero también me pongo del lado de la gente que no tiene trabajo”. Por el momento, la hija de Diego Maradona no salió a responderle a su colega.

Tal como adelantó LA NACION, El Marginal 4 terminó las grabaciones y podría estrenarse hacia fin de año exclusivamente en Netflix. La productora tuvo que posponer su rodaje en 2020, pero logró volver al ruedo y redobló la apuesta: rodar casi en paralelo la cuarta y quinta entrega.

Según trascendió, luego de que la segunda y tercera temporada fueran precuelas de la primera, en la cuarta entrega la historia retoma el final de la primera y se situará unos meses después del incendio. Tras recibir cadena perpetua, Mario Borges (Claudio Rissi), Diosito Borges (Nicolás Furtado) y James (Daniel Pacheco Bautista) son trasladados a una cárcel de máxima seguridad. Pero no estarán solos: ahí se encontrarán con un viejo conocido, Pastor (Juan Minujín). Además, volverá a aparecer en escena Emma (Martina Gusmán).

LA NACION