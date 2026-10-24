El nuevo Canal 7 renueva sus mañanas con el Tucu López y Jimena Cyrulnik

Luego del cambio de nombre implementado el pasado sábado, Canal 7 prepara una renovada grilla matutina a partir de noviembre. La apuesta principal para esta nueva etapa será el estreno de Mañaneros, un magazine producido por Brasero Producciones que desembarcará el lunes 2 de noviembre e irá de 8 a 9. El programa combinará actualidad, entretenimiento y servicios y contará con la conducción del Tucu López y Jimena Cyrulnik.

El equipo periodístico y de entretenimiento se completará con Andrea Bisso, Sebastián Basalo (quien actualmente lidera Aire Nacional en ese mismo horario) Gaby Previtera, Mateo Sujarchuk y el humor de Marcos “Bicho” Gómez.

Con esta novedad, la mañana de Canal 7 continuará de 7 a 8 con Canal Siete Noticias con Alejandro Puertas; luego, ADN, buena salud con Milton Dan de 9 a 10 y Las mañanas con Andino, con Guillermo Andino, de 10 a 12.

Con la llegada de Momo Benavides, Blender amplía su universo de producciones originales

El canal de streaming Blender lanzó oficialmente la primera temporada de El enviado, una nueva propuesta de entrevistas conducida por el reconocido streamer y creador de contenido Gerónimo “Momo” Benavides. El ciclo se emite los jueves a las 21.30.

La premisa del formato propone una dinámica particular: en cada encuentro, la persona invitada debe elegir ante cuál de las dos facetas del conductor sentarse: el Enviado de Dios o el Enviado del Diablo. A través de estos dos personajes, energías y enfoques contrapuestos, el programa busca recorrer una misma historia de vida desde ángulos completamente diferentes.

Para el programa de estreno, el invitado fue el reconocido youtuber, director y generador de contenidos Matías Bottero. En los próximos episodios, el ciclo contará con las visitas del músico Iván Noble, la periodista Mariana Brey, el actor Esteban Lamothe y el influencer fitness y boxeador amateur Gero Arias.

Con esta incorporación, Blender continúa ampliando su universo de producciones originales, combinando referentes del ecosistema digital con nuevas formas de construir narrativas pensadas tanto para el vivo como para su posterior distribución en clips en redes sociales.

Recordemos que la grilla del canal mantiene una oferta diversa que combina emisiones en vivo y formatos on demand. Entre los vivos se encuentran, de lunes a viernes a las 18.00, Qué día!, conducido por Mauro Szeta y, de lunes a jueves, a las 20:00, Blender At Night, con José María Listorti. En cuanto a los formatos on demand (a las 21.30), la oferta incluye: los lunes Blender conversa, con Mariana Contartessi. Los martes En subida, con Pamela David; los miércoles Fort Night Show, con Marta Fort, y ahora, los jueves El enviado, con Momo Benavides.

Momo Benavides Captura

Net TV renueva su programación con una ficción extranjera

Al apostar por el género que mejores resultados de audiencia le viene dando -como ocurrió con El señor de los cielos-, el canal del Grupo Perfil suma a su pantalla La Piloto, una exitosa serie y telenovela dramática de acción producida por W Studios y Lemon Studios para Televisa. La ficción, protagonizada por Livia Brito, Arap Bethke y Juan Colucho, se emitirá de lunes a viernes de 16 a 17.

Con el desembarco de La Piloto, el canal reestructuró sus tardes y su franja nocturna. Mesa Picante, el clásico magazine conducido por Fernando Mancini, se traslada al horario de 17 a 18.30. Por su parte, Yuyito a la Tarde, el ciclo conducido por Amalia “Yuyito” González (con producción de Red Cube), pasa a ocupar la franja de 18:30 a 20.

Biri Biri, el desenfadado magazine de actualidad, espectáculos, tendencias y chismes conducido por Pablo Muney, deja su lugar de las 19 y se muda a la medianoche, emitiéndose al término de El señor de los cielos.

De esta manera, Net TV apuesta a renovar sus contenidos y busca captar la atención del público con una propuesta recargada para cerrar el mes de octubre.