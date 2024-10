Es una de las películas más esperada, está basada en una exitosa novela y ya está disponible para ver en Netflix

Escuchar

Los estrenos del mes no son lo único que consumen los usuarios masivamente en las plataformas de streaming, sino que existen clásicos que se vuelven furor al ser descubiertos. Ese es el caso de Los tres mosqueteros: D’Artagnan, una película francesa del director Martin Bourboulon, estrenada en 2023 y subida recientemente a Netflix.

Esta versión francesa de Los tres mosqueteros sigue la historia de D’Artagnan, un joven intrépido que es dado por muerto tras intentar salvar a una mujer de un secuestro. Al llegar a París, se embarca en la búsqueda de sus agresores sin saber que su camino lo llevará al centro de una conspiración política que amenaza la estabilidad de Francia. Con una duración de dos horas y una clasificación para mayores de 13 años, esta película logra mantener la esencia de la obra original mientras agrega un aire moderno que resuena con la audiencia actual.

Los tres mosqueteros: D’Artagnan es una película de dos horas disponible en Netflix Foto: Netflix

“A pesar de que Los Tres Mosqueteros ya tiene demasiadas adaptaciones, sorprendentemente esta producción francesa ofrece algo que, a diferencia de las anteriores, se aferra bastante a la novela en muchos aspectos. ¡Es una película excelente en muchos aspectos técnicos, con una estupenda producción”; “Espectacular ¡Terminé de verla y tengo ansiedad por ver la segunda parte! ¡Vi todas las versiones (hasta la vieja del año 1948) pero esta tiene la versión casi fiel del libro de Dumas, hay libertades literarias, obviamente, aun así no deja de sorprender las actuaciones, la estética, el drama, el suspenso y las sorpresas!”, y “Luego de la última adaptación de los tres mosqueteros que vi no tenía muchas expectativas por esta película, pero me sorprendió, esperaba menos, pero no fue así. La acción fue lo que más me gustó, las secuencia del bosque fue mi favorita. Espero con ansias la segunda parte”, fueron algunas de las críticas que dejaron en Google los seguidores del novelista y dramaturgo francés del siglo XX.

Los tres mosqueteros: D’Artagnan es una de las adaptaciones más aceptadas de la novela de Alejandro Dumas Foto: Netfli

Quiénes integran el elenco de Los tres mosqueteros: D’Artagnan

La producción cuenta con un destacado reparto compuesto por:

François Civil

Vincent Cassel

Romain Duris

Pio Marmaï

Eva Green

Louis Garrel

Vicky Krieps

Lyna Khoudri

Jacob Fortune-Lloyd

Eric Ruf

Marc Barbé

Patrick Mille

Julien Frison

Dónde ver la segunda parte, Los tres mosqueteros: Milady

Para aquellos que quedaron fascinados con la primera entrega, existe una segunda parte estrenada en 2023 y titulada Los tres mosqueteros: Milady. También disponible en Netflix y en Apple TV+, esta película de una hora y cuarenta minutos continúa desarrollando las aventuras de D’Artagnan.

Constance Bonacieux es secuestrada ante los ojos de su enamorado y este comenzará una búsqueda interminable para salvarla. Incluso, se verá obligado a aliarse con sus peores enemigos mientras se desencadena una de las peores guerras vividas en Francia.

Qué otras películas dirigió Martin Bourboulon

Entre otras de las producciones más conocidas del director y guionista francés, se encuentran:

Eiffel . Este film está disponible en la plataforma Max y se trata de un drama romántico inspirado en la historia de amor ficticia entre el ingeniero Gustave Eiffel y su novia de la infancia, Adrienne Bourgès. Todo comienza cuando el hombre es llamado por el Gobierno francés para diseñar algo espectacular para la Exposición Universal de París de 1889, pero Eiffel no está interesado. La costa cambiará cuando una misteriosa mujer de su pasado se aparezca en su vida y la transforme para siempre.

. Este film está disponible en la plataforma Max y se trata de un drama romántico inspirado en la historia de amor ficticia entre el ingeniero Gustave Eiffel y su novia de la infancia, Adrienne Bourgès. Todo comienza cuando el hombre es llamado por el Gobierno francés para diseñar algo espectacular para la Exposición Universal de París de 1889, pero Eiffel no está interesado. La costa cambiará cuando una misteriosa mujer de su pasado se aparezca en su vida y la transforme para siempre. Papá o mamá. Esta película puede ser vista en la plataforma Prime Video y es una comedia de dos actos. Todo transcurre en Francia, donde un matrimonio, compuesto por Florencia y Vincent Leroy, es ascendido y ambos disfrutan del trabajo de sus sueños. Pero cuando el amor se acaba y deciden divorciarse, los dos se convierten en capaces de cualquier cosa con tal de conseguir la custodia total de sus hijos. Esta película fue premiada por el Festival de Cine de Alpe d’Huez en 2015 en la categoría Premio del público a la mejor película.

