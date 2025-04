Mickey Rourke, a punto de ser expulsado de la versión británica de Gran Hermano Famosos por sus comentarios homofóbicos

Hace apenas tres días que entró a la casa y ya se convirtió en la persona más odiada de la casa de Celebrity Big Brother. El actor estadounidense Mickey Rourke, de 72 años, es quizá la estrella más importante del reality, pero en cuestión de horas, sus comentarios homofóbicos y su falta de respeto a las reglas, ya lo pusieron cerca de la expulsión .

El protagonista de Nueve semanas y media atacó a su compañera de programa, JoJo Siwa, con una serie de desafortunados comentarios que fueron considerados como “homofóbicos” tanto dentro como fuera de la casa.

Según se vio en un clip que fue presentado en el programa del miércoles, el exboxeador cuestionó a la cantante de “Karma” sobre su sexualidad. “¿Te gustan las chicas o los chicos?”, preguntó.“¿A mí? Las chicas. Mi pareja es no binaria”, respondió, Siwa, refiriéndose a su novia, Kath Ebbs.

Rourke luego insinuó que podría hacer cambiar la orientación sexual de su compañera, de 21 años, durante el tiempo que estén compartan la estadía en la temporada número 24 del programa. “ Si me quedo más de cuatro días, estoy seguro de que ya no serás gay ”, le dijo a la estrella del pop.

Ella, sin embargo, lejos de ofenderse y tratar de hacerlo entrar en razón, le respondió sin inmutarse: “Te puedo garantizar que seguiré siendo gay y seguiré en una relación muy feliz”.

Ese mismo día, el actor de Sin City le dijo a otro de sus compañeros, Chris Hughes, que “iba a votar para expulsar a la lesbiana muy rápido”. Cuando Siwa escuchó su comentario, señaló: “Eso es homofóbico, si ese fue tu razonamiento”. Hughes intervino y le dijo a Rourke que “no podía decir esas cosas”.

Sin embargo, la estrella de El luchador luego pronunció otro insulto homofóbico. “Necesito un fag”, dijo antes de decirle a Siwa: “No estoy hablando contigo”. Aquel vocablo es usado en el Reino Unido para referirse coloquialmente a un cigarrillo y también como un insulto homofóbico. Luego de que Hughes le recordara una vez más que no podía usar ese lenguaje en la casa de Gran Hermano, el nominado al Oscar respondió: “Lo sé. Estaba hablando de un cigarrillo”.

Debido a sus comentarios, Rourke fue llamado al confesionario y se le emitió una severa advertencia.“Mickey, antes de entrar a la casa, te explicaron las reglas sobre el lenguaje y el comportamiento que se consideran inaceptables”, le dijeron.

Luego se le leyó a Rourke su intercambio con Siwa y se le preguntó si entendía cómo esto podía ser visto como “ofensivo” para sus compañeros de casa y los espectadores. “Sí, creo que sí, si lo dije de mala manera o si realmente lo hubiese dicho en serio”, respondió.

Entonces, le dijeron que lo “echarían” de la casa si seguía utilizando ese lenguaje o manteniendo ese tipo de comportamiento. Rourke finalmente se disculpó por sus acciones, diciendo que no “tenía intenciones deshonrosas” y que “sólo estaba diciendo tonterías”.

“ No me lo tomé tan en serio. No tenía malas intenciones, y si las tenía, lo siento ”, añadió.

De todos modos, dejó en claro que aquello de que iba a hacer todo lo posible para conseguir que Siwa abandonara la casa lo antes posible, era cierto: utilizó la nominación fulminante en su contra.

Pero Rourke no solo fue reprendido por su comportamiento con la cantante. También recibió una advertencia por haber roto las reglas del programa en reiteradas ocasiones.

Al principio del programa del miércoles, Gran Hermano se dirigió a todos los concursantes y regañó al actor por haber tapado la cámara del baño. Minutos después, también lo retaron por haberse quitado el micrófono.

