Fernanda Meneses deslizó que su hija sería de Fabián Gianola, a quien denunció por abuso sexual: “Él quería darle el apellido”

Fabián Gianola fue acusado de abuso sexual en 2019, por parte de la actriz Fernanda Meneses. Tras su denuncia, salieron a la luz dos testimonios más, por lo que el actor deberá enfrentarse a un juicio por los tres casos. En este marco, la actriz apuntó que se quedó embarazada en 2003 y dio a entender que su hija, que actualmente es mayor de edad, sería del intérprete. “Fuimos amantes, porque estábamos los dos casados”, contó.

La fiscal Mariela Labozzetta solicitó su procesamiento sin prisión preventiva y en la causa se consideró al intérprete de Costumbres argentinas “autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”. “Se dice que a las víctimas se las cree siempre, pero no es así. Ahora estoy relajada, pero si fuera preso hoy, después de cuatro años, que me quedé sin laburo y tuve amenazas... Soy una sobreviviente y trato de ser una resiliente”, señaló la actriz este lunes en Nosotros A la Mañana (eltrece).

Fernanda Meneses habló sobre la causa contra Fabián Gianola por abuso sexual

“Mi hija ahora es mayor de edad y lo puedo decir. Tuve una relación de amantes con Gianola. Estábamos los dos casados, yo era una pendeja de 20 años y después me divorcié y me quedé sola”, comenzó. El viernes pasado, Meneses anticipó en diálogo con Guillermo Andino: “Estuve embarazada de Fabián, es verdad. Eso no significa que haya llegado al término el embarazo, yo perdí muchos. No me quiero meter en un problema porque hay gente que sufre con todo esto. Mi hija tiene problemas cardíacos graves y esto no va a la causa”.

ARCHIVO-. Fabián Gianola fue acusado de abuso sexual

“En 2003, yo quedo embarazada. ¿Cómo se entera Fabián de esta supuesta paternidad? Porque me tuve que hacer un análisis. ¿Quién es el padre de mi hija? Marcelo, porque con él solo tengo palabras de agradecimiento. Él [Gianola] decía que era su hija y yo siempre se lo negué”, apuntó la actriz, quien reveló que hoy por hoy su hija no le habla, aunque también destacó que, durante una función de teatro, acudió a verla, al igual que la hija del actor, y eran como “dos gotas de agua”.

En diciembre de 2021, la Justicia porteña resolvió dictar la falta de mérito a Gianola en la causa por las tres denuncias, ante la “ausencia de indicadores certeros que permitan esclarecer el devenir de los hechos”. Posteriormente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó este dictamen y lo procesó por los tres hechos por los que se lo acusó. Además, el humorista fue embargado por 800 mil pesos.

“Se me heló la sangre”

Meneses contó que sufrió extorsión por parte de Gianola ante esta presunta paternidad. “Me dijeron que me dio trabajo no por mi talento, sino para no pasarme alimentos de la nena. Se armó una interna bastante importante y yo le dije que si tocaba a mi hija o a su papá, me sentaba en Intrusos y contaba cosas que yo sabía. Me dijo: ‘Si te sentás ahí, yo me tiro esa misma tarde debajo de un puente’. Me dijo que quería darle el apellido y empezó a molestar a mi familia”, relató.

ARCHIVO-. Fernanda Meneses dio a entender que su hija sería del actor

Además, puntualizó: “Cuando salí una vez de comisaría, me dijeron: ‘Fabián te manda saludos’. Se me heló la sangre”. Y agregó: “Hay que cambiar las leyes urgentemente. ¿Cómo puede ser que no esté preso?”. “Yo denuncié tres episodios y, cuando hago terapia, me doy cuenta de que en 2011 había pasado otra. Lloraba, se me cayó el mundo. Fue muy duro porque Fabián tenía poder”, concluyó, y alegó que fueron 27 las denunciantes contra él, pero que únicamente siguieron adelante solo Viviana Aguirre y ella.

LA NACION