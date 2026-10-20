Frozen, el musical llegará por primera vez a Buenos Aires en 2027

El icónico reino de Arendelle aterrizará en la cartelera porteña. Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg oficializaron el desembarco de Frozen, el musical en la Argentina, con un estreno pautado para el invierno de 2027 en el Teatro Gran Rex. Esta apuesta marca un nuevo hito para la escena local tras los éxitos de Matilda, La Sirenita, School of Rock y Charlie y la Fábrica de Chocolate, títulos que consolidaron al teatro musical como uno de los pilares de la oferta cultural familiar en el país.

Para materializar este desafío, la producción inició una búsqueda de talentos de alcance nacional. La convocatoria apunta exclusivamente a encontrar a la actriz encargada de personificar a Elsa, la protagonista central de esta historia.

Frozen llega a la cartelera porteña

El equipo creativo, liderado por Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero en la dirección general, busca intérpretes con una edad escénica de entre 21 y 28 años. Según las bases del proceso de selección, el perfil técnico exige un rango vocal específico que abarque desde Mi3 hasta Mi♭5. Además de la capacidad vocal, las postulantes deben acreditar formación profesional en canto, danza y actuación para cumplir con los estándares de esta puesta internacional.

La etapa de selección se desarrollará durante noviembre de 2026 en el mismo Teatro Gran Rex. Para formar parte del proceso, las interesadas deben completar el formulario de inscripción disponible en línea antes del 27 de octubre. Las condiciones de participación resultan excluyentes: cada aspirante debe ser mayor de edad al momento de la inscripción.

El equipo artístico detrás de esta ambiciosa propuesta incluye nombres de trayectoria en la industria. Analia González tomará a su cargo la dirección coreográfica, mientras que Maxi Vecco se ocupará del diseño audiovisual. La dirección vocal quedará bajo la responsabilidad de Sebastian Mazzoni y el diseño escenográfico contará con el trabajo de José Ponce Aragón. Juntos, coordinarán una propuesta escénica que combinará música icónica, una narrativa capaz de emocionar a distintas generaciones y una estética visual diseñada para recrear el entorno mágico de la película. La productora enfatiza que el espectáculo fue pensado para audiencias de todas las edades, reafirmando el compromiso por elevar la vara de los montajes de teatro musical en la Argentina.

Este estreno se posiciona como uno de los grandes acontecimientos culturales del año 2027. La trayectoria reciente de Ozono, MP y Los Rottemberg avala la expectativa del público, dado que sus anteriores realizaciones convocaron a cientos de miles de espectadores. Con la confirmación oficial, comienza ahora una cuenta regresiva para la selección del elenco que dará vida a este musical.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.