HISTORIAS QUE MARCAN

–¿Cómo fue la historia de tu accidente?

–Me pisó un colectivo a los nueve años y estuve tres años sin caminar, casi pierdo la pierna izquierda porque me agarró gangrena. Fue horrible, una experiencia que me cambió la vida. Yo iba por la vereda, salía a una parada que estaba bastante clandestinamente hecha, venía muy rápido el colectivo y me llevó puesto. Me pisó la pierna y el grito de como diez personas hizo que frene justo antes de que la rueda me pise el cuerpo. Ahí pasé por muchos estadios difíciles que también me cambiaron la cabeza, la vida. No me animaba a caminar y me acuerdo que un día en la Plaza Malvinas Argentinas, yo estaba con el bastón y un amigo de mi papá me lo sacó. Estuve como media hora sentado muy enojado hasta que arranque y no paré más. De hecho, ese año terminé séptimo grado y en el acto de fin de año hice el baile de “Dirty Dancing”.

–¿Se te acercó gente por interés?

–Uf... muchísima, es difícil. Cuando te va bien hay cien personas que te llaman, de repente te va mal y te llama tu mamá, tu papá y por ahí un amigo. Muchos amigos que había desaparecen por completo. Es duro pero es una realidad. A mí me llegó tarde el filtro porque siempre me fue bien, pero siempre tuve satélites alrededor que no servían para nada.

Mariano Martínez y Maite Peñoñori.

–¿Cómo viviste esa especie de bullying cibernético que se te hizo en pandemia?

–Yo creo que fueron bastante despiadados. Uno nunca sabe con que batalla personal esta luchando cada uno y creo que hay que tener más cuidado. Yo veo que todo el mundo y mismo los medios dicen “no hay que meterse con las personas, ni con su cuerpo, cada uno tiene que ser libre” y después de repente se la agarran con alguien y lo destrozan. Eso ocurrió conmigo, y algunos lo justifican con “es que hacías boludeces”, pero me parece que habla mucho más de ellos que de mí.

–¿Te pidió perdón alguien internamente después?

–Sí, alguno a su estilo me pidió perdón. Yo soy una persona que cree en perdonar y no soy rencoroso.

–¿Y con tus hijos como lo manejaste?

–En un punto yo les decía: “Chicos, uno tiene que ser libre, si vas a estar pendiente de lo qué dicen los demás nunca vas a hacer nada”. Después empecé a tener como un poco más de reparo, no quería que sufran por algo personal. Creo que si hubiese pasado en otro momento de mi vida habría sido un fenómeno, porque tenía éxito, pero ahora que no estoy en ese momento decían “es un loco”. Depende del éxito que tengas sos un genio o sos un boludo.

–¿Con Lali (Espósito) volviste a hablar o se volvieron a cruzar en algún momento?

-Siguiente pregunta. No te tiro ningún titular, te pido la siguiente pregunta.

Mariano Martínez: "Fueron despiadados conmigo por los TikToks".

SU FAMILIA, SU PILAR

–¿Siempre supiste que querías ser papá? Sos un papá muy presente.

–Sí, y quiero ser un papá presente. Me parece súper importante y es lo que más disfruto de la vida, aunque sea cansador muchas veces. Siempre supe que quería ser papá, lo anhelaba y me imaginaba situaciones que me pasan hoy en día.

–¿A Olivia, tu hija mayor, le gusta todo el mundo artístico?

–Si, siempre. Me acuerdo que a los seis años me dijo “yo quiero ser artista”. Antes de la pandemia tuvo un casting que yo no quería, me acuerdo porque tenía ocho, nueve años, era muy chica para empezar a trabajar. El casting era para hacer de mi hija en Separadas y yo no le avise. Un día, que iba en el auto con ella, me escuchó hablando con Sebastián Estévanez y cuando corte me dice “hay un casting para hacer de tu hija y no me avisaste”. Ahí fue todo una charla, le hicieron el casting y a las horas me llamaron de que quedó en el papel. Fue una experiencia increíble.

Mariano Martínez: "No me gusta la dinámica del 'Bailando', no es lo que quiero hacer".

–¿Vos a que edad empezaste?

–Empecé a los 14 años, que hice mi primer book en un restaurante en Costanera Norte. Un fotógrafo me hizo el book gratis y lo empecé a mandar a agencias que me llamaron para un montón de castings, hice casi 200 pero para ninguno quedé. Hasta casi los 16, nada. Estaba frustrado. Cuando estaba por desistir sale el casting para La Nena en Canal 9. Fui pensando que no iba a quedar. Empezaba a las siete de la mañana, yo llegué a las ocho y me tocó el número mil. A los mil de atrás los hicieron irse. Estuvimos un mes haciendo castings y entramos a la novela diez chicos.

–¿Te gusta producir y la autogestión?

–Me gusta. Yo soy bastante kamikaze y me tiré a hacer cosas re difíciles. En televisión hice Mi problema con las mujeres que fue un formato que era peruano y lo compré para hacerlo acá. Lo gestioné de manera privada y salió al aire en Telefe. Me acuerdo que competíamos contra Tinelli en vivo y le hemos ganado. Trabajaba Dalma Maradona en el elenco y el día del estreno me llamó Diego Maradona para alentarme. Me dio una charla motivacional, fue emocionante, me puse a llorar si mal no recuerdo.

-¿Es cierto que conociste a Nicolás Cabré en un colectivo?

-Sí. Venía de la casa de mi viejo en Floresta y él es de Mataderos. Era la época enque él hacía una novela con Carlín. Yo venía con mi novia, tenía 15 años, fue un año antes de empezar a trabajar como actor. En casa veíamos Son de Diez, nos encantaba. Cuando bajamos, le decimos “nos gusta mucho lo que hacés”. Él redivino. Gracias. Yo tuve la sensación de que algún día íbamos a trabajar juntos, Fue una corazonada. Después toda la historia.

-Cuando ya trabajaron juntos y se lo contaste, ¿él se acordaba?

-No, no se acordaba, pero se ríe del tema.

Mariano Martínez: del bullying que sintió por sus TikToks a la insólita forma que conoció a Nicolás.

UN “BICHO” DE TELE

–Felicitaciones por Tom, Dick y Harry, teatro explotado, ¿hace ocho meses que están?

–Hace ocho meses y medio que estamos en cartelera, un montón. Colmó todas las expectativas. Íbamos por el verano, y bueno gracias a Dios nos fue bien. Con tanta oferta que hay, estar dentro de la diez más vistas siempre es un privilegio.

–Si vienen ahora y te ofrecen otra vez grabar tira, con las 12, 14 horas que se pasa en el set, ¿lo haces?

–Y… depende, pero lo haría también. A mí me motiva mucho la ficción, actuar me encanta.

–Sos un bicho de tele, vos…

–Soy un bicho de tele, me encanta y estuve un montón. Desde que comencé, trabajé 25 años sin parar y me encanta la televisión, si está buena la propuesta lo haría, mismo cine también. Por ahí otras cosas no las haría si tengo la posibilidad económica de rechazarlas.

–El Bailando te había hecho una propuesta este año.

–Sí, me lo ofrecieron participar. Siempre le agradezco la oportunidad a Chato (Prada) y a Marcelo (Tinelli) que me llaman y me dan todas las garantías, todos los “mimos”, pero yo me siento 100% actor entonces si puedo prescindir de otros trabajos lo hago.

–¿Estuviste en el Bailando o no?

–Sí, pero de invitado. Ir de invitado está bueno porque a mí bailar me gusta, me divierte y los ensayos están buenísimos, pero no es lo que quiero hacer. Toda la dinámica del programa y de la previa no me gusta, no es lo que quiero, entonces si puedo no lo hago. Mismo me ofrecieron un programa de conducción, lo probé y no me gustó.

–También es cierto que uno abre la puerta a cierta exposición...

–Sí, y la verdad que a lo largo del tiempo empecé a darme cuenta que no me gusta hablar de mi vida personal en su máximo esplendor. No me hace sentir cómodo porque después hay consecuencias que no tolero. La verdad, no me hacen sentir bien.