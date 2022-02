Germán Martitegui, la playa y un clásico que nunca falla

La escenografía es perfecta: la rompiente del mar, el sol ocultándose de a poco, el crepitar de los fogones, los focos iluminando las grandes dunas al fondo. Es el #SunsetMartitegui, la propuesta con la que ICBC agasajó a sus clientes en el exclusivo balneario Cozumel, en las playas de Cariló, para culminar un enero colmado de actividades especiales.

La unión entre el chef Germán Martitegui junto a ICBC ya es un clásico esperado de la temporada de Cariló: cada verano el cocinero más reconocido de la Argentina ofrece en Cozumel una cena especial que muestra los mejores productos de la temporada. Pero esta vez la propuesta fue muy distinta a la de años anteriores: en lugar de un menú formal por pasos, el encuentro creció para convertirse en una fiesta mucho más descontracturada para más de 180 invitados. “Yo nací en Necochea, y desde chico soñé con la idea de tener un parador en la playa. Cuando nos juntamos con ICBC, les propuse hacer exactamente eso: armar un puesto de panchos, acompañado de grandes vinos y buena música”, comparte el reconocido chef .

Claro que, cuando se trata de Martitegui, la calidad de un pancho alcanza un nuevo paradigma. “Servimos el mismo pancho que creamos durante la pandemia como protagonista de la Caja Canuto. Para nosotros, ese pancho tiene un valor inmenso, ya que fue nuestra salvación en meses donde no podíamos abrir el salón del restaurante. Y más allá de la simpleza del menú, detrás hay muchísimo trabajo, el mismo que le ponemos a un plato de un menú degustación”, cuenta. Una salchicha ligeramente ahumada a base de la mejor carne de cerdo, un pan cuya receta se ubica entre un brioche y un bagel, una salsa de queso 4 Esquinas, creado por Mauricio Couly en la Patagonia. A eso se le suman kétchup y mostaza también preparados por el propio Germán y su equipo, además de un crocante de papas y cebolla deshidratadas.

Detrás de una pequeña barra de madera, el propio Martitegui estuvo todo el evento sirviendo personalmente su pancho a cada uno de los invitados, tomándose el tiempo para hablar con cada uno ellos y sacándose selfies con su divertido look hawaiano. El chef decidió ofrecerles a los clientes ICBC, una nueva propuesta gastronómica alejada de la formalidad y cerca del diálogo: “Al armar un menú de degustación, no puedo permitirme esta interacción constante. Por eso fue también esta idea. En lo personal, creo cada vez más en la informalidad de las propuestas. Claro que eso no significa bajar la calidad del producto, sino que esa informalidad debe tener que ver con el momento y la forma de consumo”.

Bajo la carpa o sentados en la arena, los invitados se acercaban hasta Germán para pedirle su pancho mientras bebían los vinos de Bodega Salentein y disfrutaban la música del DJ. Pronto el atardecer dejó paso a la noche, que llegó junto con el postre, un nuevo clásico que Germán creó para Marti, su flamante restaurante en Recoleta: una deliciosa bola de fraile recién frita, con dulce de leche y abierta al medio a modo de un sándwich para sostener un helado de vainilla. La cuota dulce ideal para coronar una jornada verdaderamente exquisita.

“Mi objetivo fue que los invitados ICBC se diviertan, que pasen un atardecer en la playa único, con sabores muy especiales, que les remita a la infancia, pero pensado para el día de hoy. Y en lo personal yo me llevo el haber podido hablar con todos, sirviéndoles a cada uno, algo que no me pasa tan seguido”, dice Germán.

Los planes para el futuro siguen creciendo. A la apertura de Marti le sigue su presencia en la pantalla de la TV, que además sumará pronto una gran novedad: una producción junto a ICBC que muestra el Proyecto Tierras. “Hace varios años que trabajo con el apoyo de ICBC, con varias acciones y beneficios para sus clientes. Y ahora estamos por presentar un nuevo programa de ocho capítulos que se podrán ver por Telefé. Ya grabamos el primero en Río Negro, y de acá a marzo haremos los otros siete. El objetivo es mostrar los mejores productos de la temporada primavera verano en las distintas provincias del país. Es algo que me pone muy feliz”, adelanta.

De un atardecer soñado a un recorrido por la Argentina. Como dice el lema: tenés ICBC, tenés un buen verano.

