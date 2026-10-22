Glee vuelve a la pantalla 11 años después de su gran final con Lea Michele como protagonista

A 11 años de la última temporada, Glee, la icónica ficción musical que marcó a toda una generación, regresará de la mano de Disney+ y Hulu. El anuncio oficial llegó en las últimas horas tras varios meses de especulaciones sobre el futuro del coro de la secundaria William McKinley.

La icónica ficción confirma su esperado reinicio en plataformas de streaming bajo la dirección creativa de Ryan Murphy Archivo

“¡Enloqueciendo de emoción con Glee!”, escribieron desde la cuenta oficial de X de la ficción que está bajo la producción de 20th Television, con emisión simultánea en ambas plataformas de streaming. Sin embargo, hasta el momento no hay información sobre la fecha exacta de estreno y los integrantes del reparto definitivo.

La noticia fue comunicada a través de las redes sociales de la serie (Foto: Captura X)

Ryan Murphy, creador, guionista, director y productor ejecutivo de Glee, reveló meses atrás ante la prensa que ya cuenta con un libreto terminado en conjunto con Brad Falchuk e Ian Brennan, la misma dupla creativa de los inicios del programa. A su vez, mantuvo conversaciones con cerca de diez actores de la etapa original, quienes mostraron entusiasmo y curiosidad ante la propuesta.

Tras darse a conocer la esperada noticia, en las últimas horas se confirmó que finalmente Lea Michele volverá a interpretar a Rachel Berry. La buena nueva fue confirmada por Variety, que citó como fuentes a personas cercanas a la producción. “Aún es pronto, pero nos sentimos bien y estamos contentos de que la banda vuelva a estar junta”, le aseguraron al medio estadounidense.

Lea Michele en Glee

Por su parte, otras voces del elenco original manifestaron cierta cautela ante la iniciativa. Kevin McHale, intérprete de Artie Abrams, expuso sus dudas sobre la representación de su personaje: “No sé si Artie podría estar en esto. Sabiendo lo que sabemos ahora, no creo que deba interpretar a un personaje que está en silla de ruedas. Así que, si me dejan dejarme crecer la barba e interpretar a otro personaje, lo haré”.

A su vez, Chris Colfer reflejó la complejidad emocional de encarar esta nueva fase tras la partida de Naya Rivera: “Todavía no sé nada y no he escuchado absolutamente nada. Ojalá lo supiera. Fue un programa muy difícil de hacer, y sería muy difícil hacerlo ahora que Naya ya no está. Pero sé que los fans de Glee probablemente vendrían por mí con tridentes y garras si dijera que no”.

De esta manera, habrá que esperar para saber quiénes más se sumaran a este reboot y cuándo se podrá ver en streaming; por lo pronto la noticia ya ilusionó a cientos de fans que disfrutaron desde 2009 a 2015 de la exitosa producción.