Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 27 de diciembre al 2 de enero y cómo cerrará el año

La astróloga Jimena La Torre compartió sus predicciones para la última semana del año, en la que contó que la carta que regirá estos siete días es la carta de la estrella y la semana comienza con el último corte lunar. “Hay Luna menguante en el signo de Libra”, detalló.

Según informó, Júpiter se despide de Acuario y pasa al signo de Piscis. Se despide el 28 de diciembre, y el 29 entra Júpiter en Piscis. “Podés encender una vela blanca y estarás dándole paso a este comienzo de año”, recomendó la tarotista.

Las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 27 de diciembre al 2 de enero

En este cierre del 2021, La Torre le hizo una pregunta a cada signo en relación con cómo están terminando su año: “¿Lograste en vez de ser un Aries enojado, un Aries activo? , ¿En vez de ser una canceriana pegoteada a la familia a trabajar cerca de la familia? , ¿Ser un Leo que en lugar de dominar tu espacio compartís el espacio con los demás?

Luego de la introducción, la astróloga tiró las cartas de Tarot y reveló las claves que le deparan a los distintos signos en la semana que comienza hoy.

Aries

“Le vamos a dar este 4 de oro, es una carta que dice que tu empresa es tu suerte, seguí por ahí y no cambies nada”, señaló la astróloga.

Tauro

“Se prepara para el 2022 para trabajar en equipo y para no hacer si no es con alguien que valga la pena”, advirtió La Torre.

Géminis

“Va a reciclar el hogar, va a cambiar todo lo que tiene que cambiar y empezar con algo nuevo”, detalló La Torre.

Cáncer

“Se va a sacar diez puntos el año que viene”, vaticinó la autora de El encanto del Tarot: Las lecturas de la nueva era. “Ya esta semana va a demostrarlo a partir del 29 diciembre con la Luna en Escorpio y con la entrada de Júpiter a Piscis”, agregó.

Leo

“Ha demostrado que se bancó el año, compitiendo y sacándose muy buenos puntos”, comentó.

Virgo

“Con la medalla que te ganaste en este 2021, entrás al 2022. Sos un exitoso, sos un premiado y ahora llega el año del amor”, anticipó La Torre.

Libra

“Tiene el 7 de espadas. Es una súper carta que dice que tus palabras hacen poder de justicia ante cualquier situación”, resaltó La Torre y advirtió: “Tené en cuenta que tenemos la justicia celestial para Libra con esta Luna menguante en tu signo”.

Escorpio

“Está tratando de ordenar las situaciones, llega Júpiter al signo de Piscis y le da muchísima suerte. Los últimos tres días del año son tuyos: 29, 30 y 31 de diciembre”, indicó La Torre.

Sagitario

“Está en un tiempo de firmas, de contratos. Recuerden que menos es más, lo que firmen es lo que les dará suerte el próximo año, no firmen de más”, sostuvo la tarotista.

Capricornio

“Tiene que decidir con quién pasa las Fiestas, con quién no, qué hace el año que viene, qué no hace. ‘¿Por qué? Porque estás cumpliendo años’. Estás pensando tanto que tenés que llegar a un acuerdo y no te va a resultar fácil, igual pasarás un lindo cumpleaños con mucho amor y cariño”, afirmó.

Acuario

“Se despide del 2021 siendo el gran emperador, demostró lo que vale, demostró que es la era de Acuario y con esa energía continúa el próximo 2022″, reflexionó la astróloga.

Piscis

“Empieza a ver que llega lo suyo, llega lo verdadero, porque entra Júpiter a Piscis y le da protección en el trabajo y éxito en todo”, aseguró La Torre.