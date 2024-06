Internaron a Carlos “La Mona” Jiménez y suspendió su show en Mendoza del sábado

Escuchar

CÓRDOBA.- El músico cuartetero Carlos “La Mona” Jiménez fue internado de urgencia en la ciudad de Córdoba este miércoles y se anunció la suspensión del show que tenía previsto en Mendoza para el sábado. Está en el Instituto Modelo de Cardiología debido a una “gastroenteritis aguda”; la reprogramación de su presentación fue anunciada de manera oficial.

“El show debió ser suspendido por indicación médica, ya que el Rey del Cuarteto presenta un cuadro de gastroenteritis agudo por lo que debió ser internado de urgencia”, precisaron en el comunicado publicado en las redes sociales de Universo Jiménez, la productora.

La empresa indicó que el show en Mendoza queda postergado hasta el 13 de julio: “Apreciamos su apoyo y lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causar”.

Carlos "La Mona" Jiménez tiene 73 años y sigue actuando, siempre con enorme convocatoria de público Patricio Pidal

Hace poco menos de un año el músico fue internado en el mismo lugar y debió ser intervenido quirúrgicamente ; le colocaron un stent. Cuando reapareció, con el humor que lo caracteriza, el músico cordobés se mostró alegre y optimista: “Estoy no bien, estoy requetebien, muy bien”.

En la publicación, el ícono del cuarteto explicó cómo se desencadenó la emergencia médica que generó una gran preocupación en el ambiente. “Yo me fui a caminar, porque me habían operado del bazo. Este mes de agosto ha sido terrible para mí, hay que pasar de agosto para tener un añito más. Mi ángel de la guarda, que es la Juana [Delseri, su esposa], me dice: ‘tenés la boca medio cruzadita, a ver hablame’. Decía ‘hola Juana, cómo estás’, y se me iba para allá”, recordó Jiménez.

La operación a la que hizo referencia fue también a mediados del año pasado, cuando fue internado por un fuerte dolor abdominal y terminó con una cirugía de urgencia, en la que le extirparon el bazo. En un comienzo sus familiares habían hablado de un cuadro de gastritis. Su hija Lorena admitió más tarde, de manera indirecta, que su padre se había sometido a una cirugía: “Gastritis aguda, de la nada aparece y te destroza, lo sé. Pero no era tan simple, ¡el tiempo nos ayuda! La vida te impulsa y sacamos ese bazo roto. Salud y gracias por entregárselo a la Pachamama hoy. ¡Te amo!”, posteó ella en su cuenta de Instagram.

“La Mona” tiene 73 años y sigue actuando, ahora con la producción de Universo Jiménez, que gestiona su hijo, Carli.