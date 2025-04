Michael Bublé expuso a Luisana Lopilato y reveló cuál es el problema de convivencia que los enfrenta

El teatro Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires fue testigo de los inicios de la relación entre Luisana Lopilato y Michael Bublé. Hace 17 años, la actriz fue al show del cantante y el flechazo fue instantáneo al punto tal que abandonó su casa y se instaló en Vancouver, Canadá. El 31 de marzo de 2011 se convirtieron en marido y mujer y tiempo después agrandaron la familia: primero nació Noah (11), después Elías (9), luego Vida (6) y por último Cielo (2).

Si bien es cierto que ambos son figuras públicas con millones de seguidores en redes sociales y sus vidas son foco de interés de la prensa internacional, desde un primer momento optaron por preservar la intimidad de su familia y limitar la exposición de sus hijos, fotografiándolos siempre de espaldas o con los rostros cubiertos. Sin embargo, en ocasiones, el matrimonio hace alarde de su relación y ninguno de los dos duda en hacer posteos románticos y mostrar sus actividades de pareja. Pero, a veces, también sacan algunos “trapitos al sol”. Esta semana, el intérprete canadiense reveló el motivo por el cual tiene problemas de convivencia con su esposa.

Michael Bublé y Luisana Lopilato junto a sus cuatro hijos: Noah, Vida, Cielo y Elías (Foto: Instagram @michaelbuble)

“Bueno, no puedo ser el único. Hace años me casé con mi hermosa esposa y nos mudamos a esta casa. ¿Y saben qué? Compartimos el espacio de la ropa“, reveló Michael Bublé en un video que subió a Instagram. Mostró un amplio pasillo de su casa de Vancouver cubierto con puertas dobles blancas en ambos lados, las cuales contenían tanto sus pertenencias como las de Luisana.

Michael Bublé mostró el armario de Luisana Lopilato y afirmó que su esposa también ocupa parte de su mitad del espacio (Foto: Captura de video / Instagram @michaelbuble)

“Esta era mi mitad del armario y esta era su mitad. Y lentamente, poco a poco... ¡Miren esto!”, señaló, con un dejo de indignación. Cuando abrió la primera puerta del armario mostró la colección de zapatillas urbanas y deportivas de Luisana. En la segunda estaban sus pantalones, prolijamente colgados.

Si bien originalmente cada uno tenía su mitad del armario, el intérprete de “Sway” advirtió que “lentamente” su esposa empezó a ocupar algunos lugares de su propio guardarropa y al abrir una de sus puertas, mostró las camisas de su esposa colgadas en las perchas. “¡Ahora, solo tengo un armario! ¡Uno! Apenas entran mis cosas", señaló. En su espacio, en tanto, había varios packs de una bebida gasificada que promociona.

Los seguidores del cantante no dudaron en reaccionar al divertido video del cantante (Foto: Instagram @michaelbuble)

“Esperen ... ¿No se ve así el armario de todos?“, comentó Bublé en su publicación. Sus seguidores no pudieron evitar reírse con su video y comentaron con divertidos emojis. Además, le dejaron consejos y apreciaciones personales. ”De verdad la amás"; “Eso es normal”; ”Me estoy riendo a carcajadas viendo este hilarante video”; “Eso se llama compromiso, bienvenido a la vida matrimonial” y “Solo recordá que las mujeres necesitan más espacio Michael”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de Instagram.

Luisana y Michael vienen de pasar un fin de semana muy especial. El 30 de marzo, el músico fue el anfitrión de la 54° edición de los premios Juno, a lo mejor de la música canadiense. El evento se realizó en el Rogers Arena de Vancouver y el cantante no solo estuvo acompañado por su esposa en la alfombra roja, sino que además ella subió al escenario a presentar un galardón a su lado. Al día siguiente, celebraron su décimo cuarto aniversario de bodas y la actriz le dedicó un amoroso mensaje a su marido.

El amoroso mensaje que Luisana Lopilato le dedicó a Michael Bublé por su décimo cuarto aniversario de bodas (Foto: Instagram @luisanalopilato)

“Acompañarte a los premios Juno y haber tenido la enorme posibilidad de estar en el escenario con vos fue hermoso; no solo porque acompañarnos es un pilar fundamental en nuestro amor, sino porque anoche, hoy, cumplíamos 14 años de casados”, escribió la ex Chiquititas. “Mike, agradezco a Dios por habernos unido, por sostenernos, por guiarnos en cada paso. Mirá la hermosa familia que construimos. Sos un compañero increíble, generoso, presente y amoroso. Pero lo que más me emociona es que, después de tantos años, seguimos divirtiéndonos juntos. Seguís haciéndome reír, sorprenderme y sentirme orgullosa de vos cada día. Por todo lo que todavía nos espera. Te amo con todo mi corazón“, sentenció.