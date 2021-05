José Luis Espert: “El kirchnerismo es lo peor que le pasó a la Argentina”

En la más reciente emisión de La Noche de Mirtha (eltrece) estuvo de invitado el economista José Luis Espert que, fiel a su estilo, apuntó contra el Gobierno y dio su parecer sobre la situación que atraviesa el país.

“Siendo objetivos, yo creo que el kircherismo, y lo digo a cámara, es lo peor que le pasó a la Argentina en toda la democracia. Afortunadamente, hace casi 40 años que votamos, el kirchnerismo es la lacra de la política”, afirmó Espert.

“Este año el país, el cual gobierna el kirchnerismo lamentablemente, tiene dos balas de plata: la soja vale 600 dólares, récord histórico. ¿Qué vende la Argentina al mundo? Soja. Es oro en polvo. Dos: el Fondo Monetario va a emitir 650.000 millones de dólares de los cuales 4600 les van a tocar a la Argentina”, detalló el excandidato presidencial ante la mirada atenta de los invitados y de la conductora Juana Viale.

Más adelante, apuntó contra el presidente Alberto Fernández y sus decisiones frente a la pandemia: “Y como el año pasado nos hicimos m..., la economía cayó un 10% porque la ‘bestia peluda’ de Alberto Fernández nos encerró a los que estaban enfermos y a los que estábamos sanos, una locura total. Como se destruyó la Argentina en 2020, este año tenemos un rebotecito económico. Ahora desde el punto de vista social, sigue siendo el mismo desastre de siempre”, concluyó.

Esta semana, durante una entrevista con A24 Espert invitó a los referentes de la oposición a realizar una “megainterna” en las próximas elecciones para “derrotar al kirchnerismo para siempre”. “Tengamos una interna entre todos lo que realmente queremos que no vuelva el kirchnerismo. Se lo digo a Mauricio Macri, a Horacio Rodríguez Larreta, a Lilita Carrió, al presidente de la UCR [Alfredo Cornejo] y también a Patricia Bullrich. A todos. Si realmente quieren cambiar el país, yo en esa interna (...) me meto, para demostrarles que no solo no soy funcional al kirchnerismo, sino que no quiero que vuelva a gobernar la Argentina”, detalló.

LA NACION