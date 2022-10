La chica del Vaticano, el documental de Netflix que retrata la misteriosa desaparición de Emanuela Orlandi hace 39 años

escuchar

Un misterio que marcó a Italia. Hace 39 años desapareció una adolescente llamada Emanuela Orlandi en El Vaticano y nunca más se supo de ella. Las teorías sobre el caso fueron muchas: algunos apuntaron a un secuestro -posiblemente vinculado a la pederastia- y hasta se habló de una implicación de la mafia. Este 20 de octubre, Netflix estrenó La chica del Vaticano, un documental que en apenas cinco días se ubicó en el top 10 de series más vistas de la Argentina y reúne testimonios reveladores.

Emanuela integraba una familia que era de las pocas que vivían dentro de El Vaticano. El 22 de junio de 1983, asistió como lo hacía habitualmente a una escuela de música cercana, ya que tocaba la flauta. En un momento dado llegó a llamar por teléfono a su casa y le avisó a una de sus hermanas que en las afueras de la institución un hombre en un auto se le acercó para hablarle. Esa fue la última vez que supieron de ella.

Emanuela Orlandi tenía 15 años cuando desapareció de camino a casa después de su clase de música.

Casi cuatro décadas después, en medio de llamadas misteriosas y varias investigaciones que incluyeron la exhumación de dos tumbas del Vaticano en 2019, aún hoy la familia continúa sin una respuesta sobre dónde está.

La chica del Vaticano retrató el caso de la desaparición de Emanuela Orlandi en 1983.

Los Orlandi no eran una familia más. El padre de Emanuela fue funcionario del Vaticano y, por este motivo, todos vivían allí. Según consignó el medio británico Telegraph, en el documental se sumó un dato que hasta ahora no se había hecho público: una amiga de la infancia de Orlandi reveló que la adolescente fue acosada sexualmente por “alguien cercano” al Pontífice Juan Pablo II. Una información que la organización Magliana Gang utilizaría para presionar a la institución religiosa mediante el secuestro de la joven.

Emanuela Orlandi desapareció en 1983. Captura de video

El objetivo era, supuestamente, que El Vaticano devolviera un dinero prestado para financiar de forma encubierta a un sindicato en Polonia, donde nació el entonces Papa, que luchaba contra el comunismo bajo el nombre de Solidaridad.

Más allá de las teorías y las investigaciones, todo pareció haberse estancado durante años, aunque la familia de la joven nunca dejó de buscarla. En marzo de 2019, los Orlandi recibieron una carta anónima con la imagen de un ángel sobre una tumba del cementerio Teutónico del Vaticano. Tras varias solicitudes, con Francisco I al frente, consiguieron que se investigara. Si bien lograron la exhumación, el resultado fue desolador: estaban vacías.

“Mucha gente me dice ‘Olvídalo. Disfrutá la vida. No pienses más en eso’. Pero no puedo. No podré estar en paz hasta que no sea resuelto”, dijo a la BBC el hermano de Emanuela, Pietro.

La producción de Netflix, que rápidamente se ubicó en los primeros puestos, tiene un formado documental, consta de cuatro capítulos de casi una hora y fue dirigido por Mark Lewis.

Otras teorías sobre el caso de Emanuela Orlandi

La desaparición sin rastro de Emanuela Orlandi conmocionó no solo a Italia, sino que el caso cobró relevancia a nivel mundial. El diario español As apuntó que una de las hermanas adolescente, contó ante la justicia que un hombre subido a un BMW verde la siguió mientras iba a la escuela aquella mañana de 1983. Después, fue vista cerca de una para de camión mientras hablaba con una mujer. Todos estos relatos figuran en el documental.

El escritor Pino Nicotri, que publicó en su libro La verità. Dai lupi grigi alla banda della Magliana (La verdad. De los lobos grises a la pandilla Magliana), presume que a Emanuela habría sido secuestrada por un grupo de sacerdotes, que abusaría de niños.

ARCHIVO-. Emanuela Orlandi desapareció cuando Juan Pablo II era Papa. ARCHIVO

Otras especulaciones sobre el caso señalaron al tráfico sexual o al secuestro de la joven para evitar que salieran a la luz los secretos oscuros de la Iglesia. También acusaron al Vaticano de esconder la verdad sobre su desaparición, mediante versiones que aseguraron que la institución religiosa conocería la verdad sobre la ausencia de Emanuela y dónde se hallaría el cuerpo enterrado de la joven. Ningún miembro de El Vaticano quiso hacer declaraciones para la producción en la plataforma de streaming.

LA NACION