La modelo Lola Bezerra tiene coronavirus y se quejó por la atención que recibió

Con disgusto por la forma en que la atendieron en una clínica privada de la Provincia, la actriz y modelo brasileña Lola Bezerra -quien reside en la Argentina- confirmó que tiene coronavirus, tras ser hisopada debido a que presentaba síntomas compatibles.

“El viernes a la mañana me empecé a sentir mal y por la noche peor, con chuchos de frío, fiebre, y gran dolor de espalda”, contó a LA NACION Bezerra, de 36 años, quien se encontraba aún un tanto agitada por falta de aire.

La noticia de su infección la comunicó primero, con una serie de historias, en su cuenta oficial de Instagram. “Empecé con dolor de panza, garganta, me dolía mucho la espalda y la cabeza. Tuve 37.5 de temperatura”, narró en esa red social, donde también apuntó contra la atención que recibió: “Fui a la guardia del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro y se negaron a hacerme el hisopado, aun teniendo todos los síntomas. La médica me dijo que tenía solo la garganta roja. Le pedí que me lo hiciera, tuve neumonía y mis hijos son asmáticos, no quiso”.

En cuanto a dicha situación amplió para LA NACION: “Estuve tres horas en la guardia, me dijeron que no me iban a hacer el hisopado porque seguro era angina, pero yo le decía que no podía ser, que tenía todos los síntomas”.

Con muestras de enojo, añadió: “Les pedí que me lo hicieran. Tuve neumonía y mis hijos son asmáticos, me asusté. Pero no quisieron. Yo les insistía ‘no puedo volver así a mi casa‘. Al final no me lo hicieron”.

Bezerra contó a LA NACION que finalmente llamó a su médico, quien la remitió a un laboratorio, y allí obtuvo su test positivo.

Ahora, la madre de Benicio, Manuel y Josefina y esposa del empresario Fernando Espósito, se encuentra aislada en su casa de San Isidro, recuperándose, aunque todavía presenta dolor de cabeza y de garganta.

Un 2020 difícil

La actriz brasileña atravesó una difícil situación el año pasado, cuando debieron operar a su hijo Benicio, de un año y medio, debido a que luego de caerse por las escaleras de su casa le detectaron un quiste en la cabeza.

“Parece que es congénito, que nació con eso. O que se le generó de muy chiquito. Pero están seguros de que no fue por el tropezón. Cuando pasan estas cosas, que vas por un tema y se encuentran con otra cosa, los médicos dicen que se trata de un hallazgo. De no haber sido por esa caída, no nos habríamos enterado de lo que le pasaba a Benicio”, contó la modelo, en ese entonces.

“No es grave, pero pudo haber sido grave de no habérselo detectado y operado. Por suerte lo agarramos a tiempo, sin que haya llegado a afectar al cerebro”, agregó.

Informe Pablo Montagna

LA NACION