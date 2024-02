escuchar

En enero de 2020, aterrizó en Netflix una inquietante película de poco más de una hora y media de duración, que relató la incansable búsqueda de una madre por encontrar a su hija desaparecida. Se trata de Lost Girls (Chicas perdidas), un film dirigido por la estadounidense Liz Garbus. Además de inspirarse en un libro, la ficción se basó en el caso real de una investigación.

Amy Ryan dio vida a Mari Gilbert, una madre que mueve cielo y tierra para encontrar a su hija desaparecida Shannan. La mujer se enfrenta a la ausencia de protección y acción del Estado y de las autoridades policiales, por lo que inicia su propia investigación para dar con el paradero de la joven.

En medio de su búsqueda, descubrirá que su hija no es la única joven desaparecida en la isla de Long Island, Nueva York, y que alrededor de una docena de chicas que se encontraban en situación de prostitución fueron asesinadas.

Amy Ryan protagonizó Chicas perdidas IMDB

La ficción dirigida por Liz Garbus fue protagonizada por Amy Ryan y se inspiró en el libro Lost Girls: An Unresolved American Mystery, publicado en 2013 por el colaborador de The New York Times Robert Kolker. El resto del elenco fue conformado por Thomasin McKenzie, Lola Kirke, Gabriel Byrne, Miriam Shor y Dean Winters, entre otros.

La ficción se basó en hechos reales IMDB

Qué sucedió con el caso de la desaparición de Shannan

Hace más de una década, una serie de asesinatos sembraron preocupación entre los vecinos de Long Island, en Nueva York. Al menos once mujeres fueron halladas sin vida cerca de la zona, cuyo caso se popularizó bajo el nombre de “los crímenes de Gilgo Beach”, debido a su proximidad. La desaparición de Shannan se enmarcó en esta investigación, que inició su madre por cuenta propia.

La película se estrenó en 2020 en Netflix IMDB

En julio de 2023 se detuvo al primer sospechoso de los asesinatos de mujeres en Long Island. Se trató de Rex Heuermann, un arquitecto de Nueva York que fue captado en Massapequa y al que se lo acusó de al menos seis cargos en relación con la muerte de Melissa Barthelemy, Megan Waterman y Amber Lynn Costello en 2010. El hombre se declaró inocente.

Heuermann fue detenido por las autoridades frente a la oficina en la que se encuentra su propia empresa, en la Quinta Avenida. Se trata de un sitio que él mismo fundó en 1994, seis años antes de que se encontraran los cuerpos de las mujeres en Long Island, y presidió hasta el momento de su detención. Los cuerpos de las al menos once jóvenes asesinadas fueron hallados entre 2010 y 2011, a poco más de 60 kilómetros al este de la ciudad de Nueva York.

El arquitecto se situó en el punto de mira de la investigación por parte de la Fuerza Especial de Investigación de Homicidios de Gilgo Beach durante un año. En ese tiempo le dieron seguimiento a las llamadas y movimientos que hizo. Finalmente, fue arrestado luego de ser vinculado por una prueba de ADN.

LA NACION