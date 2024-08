La película francesa basada en una de las novelas más éxitosas de la historia que ya está en Netflix

Escuchar

Como cada semana, el ranking de lo más visto en Argentina varía según el contenido que los suscriptores eligen ver. Generalmente, los estrenos en la plataforma suelen marcan la agenda, sobre todo si se trata de una película que muchos esperaban ver, y eso ocurrió en las últimas horas con Los tres mosqueros: D’Artagnan.

Los Tres Mosqueteros, lo más visto de Netflix

El film francés, que se estrenó en la pantalla grande en 2023, dura dos horas y está basado en la famosa novela de Alejandro Dumas. La historia se centra en D’Artagnan, un joven gascón de familia noble venida a menos, que parte a París para cumplir su sueño de convertirse en Mosquetero. Allí, entabla una fuerte amistad con tres de ellos: Athos, Porthos y Aramis. Juntos se verán envueltos en todo tipo de peripecias, romances e intrigas políticas en contra del Cardenal Richelieu.

“A pesar de que Los Tres Mosqueteros ya tiene demasiadas adaptaciones, sorprendentemente esta producción francesa ofrece algo que, a diferencia de las adaptaciones anteriores, se aferra bastante a la novela en muchos aspectos. ¡Es una película excelente en muchos aspectos técnicos, con una estupenda producción”; “Espectacular! ¡Terminé de verla y tengo ansiedad por ver la segunda parte!! ¡Vi todas las versiones (hasta la vieja del año 1948) pero esta tiene la versión casi fiel del libro de Dumas, hay libertades literarias, obviamente, aun así no deja de sorprender las actuaciones, la estética, el drama, el suspenso y las sorpresas!” y “Luego de la última adaptación de los tres mosqueteros que vi no tenía muchas expectativas por esta película, pero me sorprendió, esperaba menos, pero no fue así. La acción fue lo que más me gustó, las secuencia del bosque fue mi favorita. Espero con ansias la segunda parte”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en Google los seguidores del novelista y dramaturgo francés del siglo XX.

Reparto:

François Civil

Vincent Cassel

Romain Duris

Pio Marmaï

Eva Green

Louis Garrel

Vicky Krieps

Lyna Khoudri

Jacob Fortune-Lloyd

Eric Ruf

Marc Barbé

Patrick Mille

Julien Frison

La inquietante película que aterrizó en Netflix y se convirtió en una de las más vistas de este mes

Netflix no deja de sorprender con la gran variedad de producciones que agrega a su catálogo y que son de todo el mundo. A principios de este mes, sumó una producción de Indonesia que rápidamente se ubicó en los primeros puestos del ranking y dejó a los suscriptores fascinados por su trama.

Se trata de Niebla sin fronteras, el thriller que está caratulado como “escalofriante y sombrío”, tiene una duración de 1 hora y 51 minutos y es obra del cineasta indonesio Edwin, quien en el último tiempo ganó fama en Occidente.

La ficción sigue al personaje de Sanja, una detective Yakarta que es obligada a investigar la incontable serie de asesinatos que ocurren en la frontera de ambos países. A medida que la protagonista se adentra aún más en la selva, empezará a tener un viaje introspectivo hacia su pasado oscuro y macabro. No solo se topará con los demonios ajenos, sino con los suyos.

LA NACION