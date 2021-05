La periodista Andrea Taboada dio positivo de Covid-19

Mientras Ángel de Brito continúa aislado en Miami -ciudad a la que había viajado para vacunarse- por haber dado positivo de Covid 19, otra integrante de Los Ángeles de la Mañana vive una situación similar, pero desde Buenos Aires.

Andrea Taboada comenzó a sentirse mal la semana pasada, y el resultado negativo de un testeo rápido que se había hecho el viernes 7 la hizo creer que se trataba solo de una gripe.

La periodista hizo el anuncio en sus redes sociales.

A pesar de su optimismo y actuando con la misma responsabilidad con la que se manejó desde que empezó la pandemia, la periodista se aisló en su casa. Así enumeraba sus síntomas el miércoles por la mañana: “Pasé por varios estadios: mucho dolor de cuerpo, de garganta, de cabeza, los ojos, las articulaciones. Hoy amanecí estornudando. Es como un cuadro que día a día se va modificando, creería que es un cuadro gripal pero hasta que no tenga el resultado del PCR, que me lo vinieron a hacer a mi casa, no sé. Tengo sueño todo el tiempo, cansancio, lo que no tuve es fiebre ni pérdida de gusto ni de olfato. La bioquímica me decía que hay muchos casos de estos por el cambio de temperatura”.

Sin embargo, en las últimas horas del jueves, Taboada recibió el resultado que le confirmaba que tenía coronavirus. Lo confirmó con un breve mensaje en redes: “Lamentablemente Covid positivo. Gracias. Gracias a todos por estar!!!”.

“Estoy un poco asustada, cansada de estar encerrada, de no ir a trabajar. Me siento rara por no poder salir a comprar, o el resto de las cosas cotidianas que uno hace”, había contado la panelista del programa de De Brito, que pasara el proceso de la enfermedad sola en su departamento, dependiendo de la ayuda de amigos y vecinos.

LA NACION