La trilogía de El señor de los Anillos tendrá su esperada secuela, a 25 años del estreno de la primera película de la saga

El universo de El Señor de los Anillos se prepara para regresar a la pantalla grande con una historia que promete despertar la nostalgia de millones de fanáticos. Peter Jackson, el reconocido director de la trilogía original, confirmó que se encuentra en desarrollo una nueva película titulada Shadow of the Past, que funcionará como una secuela de las producciones estrenadas entre 2001 y 2003. La noticia generó una enorme expectativa, ya que permitirá reencontrarse con algunos de los personajes más queridos de la Tierra Media y descubrir acontecimientos que hasta ahora no habían sido explorados en el cine.

Según explicó el cineasta, el proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial y actualmente se desarrolla el guion, a cargo de Stephen Colbert, Peter McGee y Philippa Boyens. “Estamos trabajando en Shadow of the Past, que actualmente se encuentra en fase de guion”, aseguró Jackson al referirse a esta nueva producción, que buscará recuperar la esencia de las películas originales.

Peter Jackson confirmó que se encuentra en desarrollo una nueva película de El Señor de los Anillos (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP) SAMEER AL-DOUMY - AFP

De qué tratará la nueva película de El Señor de los Anillos

La historia estará ambientada 14 años después de los acontecimientos de El retorno del Rey y tendrá como protagonistas a Sam, Merry y Pippin, quienes volverán a recordar las aventuras que vivieron durante su viaje junto a Frodo. De esta manera, la película combinará una nueva etapa de sus vidas con escenas del pasado que permitirán conocer episodios que quedaron fuera de la adaptación cinematográfica de La comunidad del Anillo.

Cuándo se estrena la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los anillos de poder

Sin embargo, estas no son las únicas novedades para los seguidores de la Tierra Media. Prime Video también presentó el tráiler oficial de la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los anillos de poder, que promete profundizar en el enfrentamiento contra Sauron y acercarse a uno de los momentos más importantes de la historia: la creación del Anillo Único.

Tráiler oficial de la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los anillos de poder

En las nuevas imágenes, Galadriel advierte que los acontecimientos se encaminan hacia un desenlace decisivo, mientras los distintos pueblos de la Tierra Media intentan resistir el avance de las fuerzas oscuras. A su vez, los Nazgûl cobran mayor protagonismo, los elfos enfrentan nuevas amenazas y las tensiones políticas ponen en peligro la estabilidad de Númenor.

Por su parte, los enanos de Khazad-dûm atravesarán conflictos familiares, mientras Gandalf buscará enfrentar la oscuridad que se extiende sobre las tierras orientales de Rhûn.

La tercera temporada se estrenará el 11 de noviembre de 2026, con sus primeros cuatro episodios disponibles en Prime Video. Luego, los capítulos cinco y seis llegarán el 18 de noviembre, mientras que los dos últimos se estrenarán el 25 del mismo mes. De esta manera, la franquicia continuará ampliando sus historias tanto en el cine como en las plataformas de streaming.