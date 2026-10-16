Lali y Miranda! anticiparon BOM, su nuevo proyecto en común, y sorprendieron a sus fans

La música volvió a Lali Espósito y Miranda!, grandes amigos, pero principalmente grandes colaboradores y compañeros de trabajo. En la pantalla se los pudo ver juntos como jurados de La Voz Argentina y en la música hicieron recordadas canciones como la reversión del icónico tema de la banda “Yo te diré” y el exitoso sencillo “Mejor que vos”. Ahora los referentes del pop nacional redoblaron la apuesta y anunciaron el lanzamiento de BOM, un álbum en conjunto compuesto por nueve canciones.

La noticia fue confirmada por los artistas con el lanzamiento de una cuenta de Instagram en común: @bomsystem. En la misma dejaron un fragmento de la introducción de una de las canciones que busca renovar la escena. Además, al pie del posteo escribieron: “BENVENIDXS A BOM”. Además, tanto Mariana Espósito como la cuenta oficial del dúo compuesto por Ale Sergi y Juliana Gattas cambiaron sus fotos de perfil, con imágenes en alusión a su nueva era.

La cuenta de Instagram del nuevo álbum de estudio de Lali y Miranda! (Foto: Captura de pantalla Instagram @boomystem)

Entre los sencillos que acompañarán este trabajo se encuentran “Señora”, “Migajas”, “En Italia”, “Hiperlove”, “Bailar o Morir”, “Vivo del Pop”, “Ganar”, “Piel” y “Helecho”. Emocionados por la noticia y el gran recibimiento del público, que en pocos segundos comenzaron a seguirlos en masa, los artistas dejaron algunos mensajes de felicidad en los comentarios del primer posteo de BOM. “BOM. Mi religión”, escribió Lali junto a un emoji de un zapato rojo. Por su parte, Miranda! escribió un emoji de un zapato rojo, unos auriculares retro, pastillas y un corazón rojo fuego.

El equipo de prensa de los artistas, a su vez, compartió los principios de este nuevo “mundo”. “Lali y Miranda! se corren de sus propios universos para crear uno nuevo. Los dos artistas más influyentes del pop argentino van más allá de una colaboración y hacen una declaración de principios: bailar para sentirse vivos”, revelaron.

Las reacciones en redes sociales (Foto: Captura de pantalla Instagram @boomystem)

Días atrás, la cuenta de X @makearggayagain había anticipado algunos detalles de este sorpresivo proyecto musical: “Se viene el álbum de Lali y Miranda!: tendrá nueve canciones, el primer single será “Bailar o morir”, ya filmaron el videoclip y el anuncio oficial podría darse este sábado en el estadio River Plate”. Sin embargo, la fecha se retrasó y llegó recién este viernes 16 de octubre. Ahora resta esperar cuándo verá luz verde este esperado disco.