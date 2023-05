“Las argentinas son difíciles”: Christian Nodal le dedicó una canción a Cazzu donde cuenta cómo la conquistó

escuchar

La música es una pieza fundamental en la relación de Christian Nodal y Cazzu, ya que ambos se enamoraron a través de ella y todas las veces en las que fueron vistos juntos se trataron de conciertos o entregas de premios a lo mejor de la escena musical.

Pero lo que muy pocos saben, o más bien nadie, es que también formó parte de la lucha que hizo el mexicano por tratar de conquistar el corazón de la cantante, y que el mismo reveló que no le fue nada fácil.

Es por eso que decidió usar su más grande talento y componerle una romántica melodía a la futura madre de su hija, en la que, asegura, narra todo lo bello que ha sido su vida a su lado y que muy pronto podrá ser escuchada por todos sus fanáticos: “Se llama ‘Casualidades’ y ya pronto vamos a grabar el video. Esta canción es preciosa y viene de lo profundo del corazón y va del proceso de la conquistada”, dijo desde España al programa La top news.

Christian Nodal y Cazzu esperan a su primer hijo Instagram

Además, el intérprete de “Botella tras botella” reconoció que batalló muchísimo para lograr que la trapera volteara a verlo.

“Las argentinas son difíciles. (Conquistar a Cazzu) es lo que más me ha costado. Tienen desromantizadas muchas cosas, no solo es que se dejan envolver… son muy inteligentes. Si supieran cómo me la aplicó Julieta, no estuvo fácil, (pero) fue un proceso bonito”, relató entre risas.

Nodal y el nombre de su canción relacionada a Cazzu

Pero todo ha valido a la pena, ya que no solamente está más enamorado, pleno y mejor que nunca, sino que se encuentra a la espera de su primera hija, algo que tanto a él como a Cazzu los llena de una profunda emoción.

En ese mismo sentido y tras revelar que próximamente se convertirán en padres, las especulaciones sobre su futuro, como pareja, comenzaron a surgir, ya que muchos han señalado que el próximo paso que darán es llegar al altar; sin embargo, el cantante reveló que, aunque no lo descarta, la idea de casarse, no es algo que esté en sus planes, al menos por ahora.

Nodal explicó que su relación está tan llena de amor y de compromiso que, por el momento, ninguno de los dos cree que sea necesario firmar un papel, pero si llega a darse será por el único motivo de completar su felicidad: “No sé, la verdad. Por lo pronto, no. Traemos una relación muy preciosa, y creo que va desde ahí. Si en algún momento hay boda o lo que sea, será porque estamos felices”, reveló en otra charla que tuvo con el programa Sale el Sol.

En ese medio, explicó que, a pesar de que aún faltan algunos meses para la llegada de su bebé, él ya comenzó a prepararse para estar a la altura de la situación; además, reveló que siempre había querido ser un padre joven y ahora que está a punto de cumplirse su sueño, se siente muy inspirado.

El Universal (México)