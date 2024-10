Leo Rodríguez, el histórico locutor de Aspen, se va de la radio de los clásicos

Escuchar

Aspen Classic (FM 102.3), la emisora FM que convoca a sus oyentes para disfrutar de clásicos de la música -sobre todo anglosajona- se despide de uno de sus históricos conductores. El locutor Leonardo “Leo” Rodríguez anunció este lunes que esta será su última semana en rol que ocupa hace 33 años. “Lo que voy a decir me cuesta mucho, me produce angustia, pero quiero que el oyente de la radio sepa que esta va a ser mi última semana”, comenzó.

Rodríguez anticipó así que no daría a conocer los motivos que lo impulsan a dejar la estación radial. “Me estoy desvinculando. Imaginen que tengo mis motivos... son 33 años acá, pero los motivos me los voy a guardar, al menos por ahora. Es una etapa que se cumple y algo que nunca me imaginé”, contó.

Y agregó: “Vengo madurando esto. No es una decisión que tomé de un día para el otro, la vengo madurando muchísimo con gente muy cercana, con mi mujer, Candelaria, con mis hijos, con mi familia”.

Leo Rodríguez, uno histórico conductor de la radio Aspen Classic

El locutor, musicalizador y coordinador artístico de la frecuencia 102.3 -que había ganado el Martín Fierro a la Radio por mejor labor en Musicalización en marzo de este año- es egresado del Cosal y del Iser y se había convertido en una de las voces identificatorias de la emisora en la franja diaria de 9.30 a 15.30.

“Al principio era música de los años ochenta, pero ahora se fue sumando algo de los noventa y todo lo nuevo de los grandes artistas. Hay artistas como Madonna, que sacan un disco, y aunque tengan una trayectoria de veinte o treinta años, el tema nuevo tiene que sonar, porque es una artista clásica. Si lo nuevo nos gusta, lo ponemos, aunque no sea el centro de la música de la radio”, había contado sobre la elección de la música en la señal en una entrevista con LA NACION.

Y sentenció: “Acá, si no ponemos música, hablamos de música. Y cuando viajo, escucho la radio más parecida a Aspen que haya en el lugar. Vamos buscando música y vemos cómo repercute en los oyentes”.

“Hay una suerte de acercamiento casi espiritual pues Aspen Classic aspira a que el oyente, cuando escucha determinado tema o conjunto lo asocie con una imagen de lo que pasaba con su vida en ese momento. Sabemos que esto se da indefectiblemente; la frase es: ‘¡Ah, ese tema...!’. Es decir que se busca el efecto disparador, como muchas veces sucede con los olores”, reflexionó en ese entonces.

