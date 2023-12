escuchar

Netflix dio a conocer en la tarde del martes por primera vez en toda la historia del streaming un informe ampliado y extenso sobre los hábitos de consumo de sus algo más de 203 millones de abonados en todo el mundo. El documento incluye un total de 18.221 títulos, que equivalen al 99 por ciento de su catálogo, y casi 100.000 millones de horas vistas en esa plataforma entre enero y junio de 2023.

“Estos son los datos reales y precisos que utilizamos día a día para administrar nuestro negocio. Quizás haya aquí más información de la que ustedes necesitan, pero queremos compartirla para mejorar la transparencia y evitar cualquier riesgo de desconfianza entre los anunciantes, los consumidores y todas las personas involucradas en este negocio”, dijo Ted Sarandos, uno de los directores ejecutivos de Netflix y máximo responsable de los contenidos que ofrece la plataforma al presentar el informe en una conferencia de prensa global de la que participó LA NACION.

El agente nocturno, el mayor éxito de Netflix en lo que va del año

El informe amplía al máximo y por primera vez con bastante detalle la información sobre las preferencias de los abonados, que hasta ahora se reducía a la difusión dentro de la página principal de Netflix del Top 10 de las películas y series más vistas, sin incluir junto a los títulos datos la cantidad de visualizaciones para cada uno de ellos. Ahora, en este primer informe que se extiende al período enero-junio de 2023, toda esta información aparece y lo más visto en Netflix durante el primer semestre del año fue la temporada 1 de la serie El agente nocturno, con algo más de 812 millones de horas de visualización (812.100.000).

Le siguen la temporada 1 de Ginny y Georgia (665.100.000 horas), la segunda temporada de la serie coreana The Glory (622.800.000), la primera temporada de Merlina (también conocida como Wednesday, con 507.700.000) y Reina Charlotte, el spin off de la serie Bridgerton (503 millones).

Los diez contenidos más vistos de Netflix en este informe son temporadas de series. Todas están habladas en inglés a excepción de la coreana The Glory y la coproducción entre México, Colombia, España y Estados Unidos La reina de sur (en español). La primera película que aparece en la estadística es La madre, el thriller protagonizado por Jennifer Lopez, en el puesto 14 y con casi 250 millones de visualizaciones.

La temporada 2 de Casados con hijos, un éxito argentino entre los suscriptores de Netflix Netflix

Sarandos reconoció que uno de los puntos que destrabó la compleja negociación que puso fin a las huelgas de escritores y actores de este año en Hollywood fue el reclamo a las plataformas de streaming para ampliar la difusión de algunos datos clave de audiencia que hasta ahora se manejaban en reserva y para exclusivo uso interno. “Lo que quisimos fue romper un efecto no deseado del clima que vivimos durante los últimos años. Con la difusión de los datos se crea un ambiente mucho más favorable para la convivencia entre todos los sectores de la industria y también con el público”, dijo el ejecutivo.

El informe incluye todo el contenido disponible en el catálogo de Netflix (películas, series, documentales, especiales de comedia) y abarca tanto las producciones originales de la plataforma como el material adquirido a otras productoras, conocido en la jerga como “licensed material”. El informe especifica al mismo tiempo, junto al título y las horas de visualización, si está o no disponible en todo el mundo. La inmensa mayoría de los títulos no está al alcance de la totalidad global de suscriptores, sino en alguna de las versiones de su división geográfica. Títulos que pueden verse por Netflix en Estados Unidos o en Europa no están al alcance de los abonados latinoamericanos o asiáticos, y viceversa.

Al presentar el informe, Sarandos y Lauren Smith, vicepresidenta a cargo del área de estrategia y análisis, destacaron que el 30 por ciento del total del material relevado corresponde a contenidos no hablados en inglés. “El 55 por ciento del total es material original nuestro y el 45 por ciento restante es de licencias. Seguiremos usando el Top 10, entre otras cosas porque más del 60 por ciento de nuestros lanzamientos entre enero y junio estuvieron en nuestras listas semanales de los 10 más vistos, pero ahora queremos compartir información mucho más amplia”, señalaron.

Ted Sarandos presentó el informe

La intención de Netflix es dar a conocer este tipo de relevamientos con una frecuencia bianual. El próximo informe abarcará el segundo semestre de este año (el período julio-diciembre). Entre las producciones argentinas incluidas en el informe se destacan la segunda temporada de Casados con hijos (7.800.000 visualizaciones), las temporadas 2 y 4 de El marginal (con 3.600.000 cada una), Okupas, Perdida y Esperando la carroza, estas tres últimas con 1.400.000 en cada caso. La versión brasileña de Chiquititas, adaptada en 2013 a partir de la idea original de Cris Morena, se ubicó en un muy destacado lugar: el número 44 entre las más vistas, con 162 millones de visualizaciones.

“Cuando empezamos a transmitir 16 años atrás –completó Sarandos- la nuestra era una propuesta bastante exótica. No teníamos competidores en streaming y comparar la televisión en vivo con lo que hacíamos era lo mismo que comparar manzanas con naranjas. Ahora crecimos y el streaming se hizo cada vez más popular en Estados Unidos, donde representa más tiempo de consumo de televisión que el cable o la TV abierta”.