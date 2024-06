Marcela Baños recordó la violación que sufrió cuando tenía 21 años: “Al principio lo negué”

Escuchar

Marcela Baños contó que a sus 21 años fue víctima de una violación, cuando quiso participar de un concurso de belleza. La periodista fue invitada este viernes 21 de junio a LAM (América TV) y reveló detalles impactantes del día que marcó un antes y un después en su vida, declaraciones que dejaron sin palabras a los presentes en el estudio, que no estaban enterados de su difícil experiencia.

A pesar de que la primera vez que lo contó fue hace tres años en Intrusos (América TV), la conductora de Pasión de sábado -ciclo que se emite por el mismo canal- recordó el calvario que vivió hace 27 años, cuando recién arrancaba en el mundo del espectáculo. “Al principio lo negué”, comenzó diciendo, y agregó que ahora puede hablarlo “sin llorar”.

“Me dieron un té y me violaron. A mí me cayó la ficha de lo que fue al empezar a necesitar a sacarlo de mi vida, mucho tiempo después. Al principio lo negué”, expresó conmocionada sobre cómo fue aquel hecho, que nunca denunció ante la Justicia y que tampoco le contó a sus padres ni a su pareja de aquel entonces.

Al escucharla, Yanina Latorre la interrumpió y le dijo: “A eso voy, vos negaste el abuso. No te sentías abusada, te diste cuenta después”. Eso le dio el pie para que la presentadora ahonde en detalles de su experiencia traumática. “Al principio lo negué. Yo participé de una situación, en un concurso. En esa situación hubo un engaño, y en ese engaño yo sufrí el abuso”.

“¿Cómo llego al concurso? Me enganchan en el colectivo junto a mi mamá. Era un Miss. Todo lo que yo cuento ahora, todos van a decir ‘¿pero no te diste cuenta?’, no”, les explicó a las angelitas, y completó: “Llego, me contactó un hombre, después en el medio había otro hombre y después había dos mujeres que eran las que me hacía, supuestamente, el ensayo de cómo iba a ser el desfile. A mí me dieron un tecito y con eso me durmieron (...) En una situación me desperté, fue horrible. Eso fue como que lo anulé”.

Baños aprovechó lo que le pasó a ella para generar consciencia y remarcó la importancia de chequear siempre de dónde vienen las propuestas para castings que muchas jóvenes reciben por redes sociales.

El duro accidente doméstico que sufrió la presentadora

En abril de este año, Marcela Baños también fue noticia debido a un accidente doméstico que la obligó a trasladarse de urgencia al hospital y suspender la grabación del ciclo de música tropical.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 654.000 seguidores, la conductora relató el hecho, el cual se desencadenó por Orejas, uno de sus perros que le tiene miedo a los truenos. “Le agarra taquicardia. No paró de caminar durante toda la noche. Y tiene aproximadamente entre 10 y 11 años”, explicó para poner en contexto.

“No sé qué pasó, pero no tuvo mejor idea que agarrarse a las 3 AM con Russel, nuevo integrante de la manada”, señaló, y explicó que el Border collie es un perro de trabajo: “Necesita hacer ejercicio físico y mental, si no te destroza la casa. La cosa es que anoche estaba suelto y durmió en la puerta del dormitorio”.

“Como les dije, eran las 3 AM. Estaba durmiendo plácidamente cuando escucho que se empiezan a pelear en la punta de mis pies”, siguió, y en la foto siguiente develó el misterio de por qué terminó en la guardia. “Me levanto de golpe. Sigo con vértigo (por los otolitos). Pierdo el equilibrio y me golpeo contra una pared dándomela en la cabeza. El dolor...”, indicó.

Por último, llevó tranquilidad a sus fanáticos: “Me hicieron tomografía, radiografía, y todo está ok. Me duele mucho toda lo relacionado con la cervical. Me duele el golpe en la cabeza. No quedé internada porque nunca perdí el conocimiento”.

