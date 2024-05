Yanina Latorre recordó su pelea con Maru Botana y contó cómo se originó: “Sufrí y lloré”

Escuchar

Esta semana resurgió una antigua pelea entre dos conocidas mujeres del medio: Yanina Latorre y Maru Botana. En reiteradas oportunidades, la panelista de LAM (América) contó que ambas eran compañeras en la facultad e incluso amigas, no obstante aseguró que la pastelera “le hizo bullying” y la dejó sin amigas. Ahora, la periodista volvió a apuntar contra ella, con quien compartirá canal, y la acusó de “mala gente de verdad”.

El martes, durante su programa en El Observador, Latorre volvió a recordar la fuerte enemistad que tiene con la pastelera desde hace años. Al día siguiente retomó sus dichos y reforzó: “Maru Botana es mala persona. A mí me c*** una parte muy importante de mi vida y lo voy a seguir diciendo. Yo sufrí, lloré, me quedé sin amigas por ella que es una resentida y le molestaba mi cuerpo”.

Esto surgió a raíz de que contó que esa misma mañana la había llamado Marcelo Tinelli y, según Latorre, le dijo: “Ay te cruzaste con Maru, sabías que la contraté, va a estar para La Flia”. “No me importa, voy a decir que es mala persona hasta el día que me muera, no me pidas nada y si querés me voy de América, porque ya una vez me fui del canal por Maru Botana”.

En esta misma línea, continuó: “No la voy a cuidar y el día que empiece, voy a grabar el programa y la voy a destruir una hora entera, porque no te hace buena revolver una olla y hacer guiso. Mala gente de verdad”. Finalmente, contó que Marcelo Tinelli le dijo que se quedara tranquila, que le quedó “clarísimo” todo.

Yanina Latorre y Maru Botana mantienen una enemistad desde hace varios años

En cuanto a la enemistad entre las mujeres, hace un par de años, Latorre contó en LAM -cuando aún se transmitía en eltrece- que ambas fueron amigas durante dos años, cuando iban a la facultad, pero rememoró que hubo un quiebre. “Dejamos de serlo porque vos tenías un problema personal con mi cuerpo que era flaco, me hacías bullying y me dejaste sin mis amigas”, acusó la panelista en aquel entonces. “Ella tuvo problemas de peso en la secundaria, yo no lo sabía porque siempre la conocí así, pero hacía mucho para estar delgada, siempre tuvo un montón de problemas de alimentación. Hace 30 años la anorexia y la obesidad era tema muy tabúes, y yo era muy flaca”, sostuvo.

Asimismo, también relató una situación que vivió cuando estaban, entre amigas, comiendo una de las tortas de Botana. Latorre sostuvo que la pastelera dijo en la mesa: “¿Vos me vas a hacer creer a mí que venís acá con ese cuerpito de 40 kilos y que te comés todas estas tortas y después no vas a tu casa y vomitás?”. ”Yo en ese momento no tenía este carácter y fue una agresión tan tremenda. Me fui llorando y ese día me quedé sin amigas porque ella las convenció desde el resentimiento”, reveló Yanina en su momento. Esta semana, en la radio, volvió a contar la historia detrás de la pelea entre ambas.