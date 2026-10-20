Mario Pergolini habló abiertamente de su vida íntima y detalló la costumbre que mantiene en la cama con su pareja

Mario Pergolini sorprendió a sus compañeros de Otro día perdido (eltrece) al exponer un hábito íntimo. Durante una charla distendida, el conductor relató una costumbre recurrente antes de sus encuentros sexuales con Dolores Galán, su esposa desde 1990. Según el comunicador, el gesto resulta fundamental para el bienestar de la pareja.

“Yo paro, yo me saco siempre las medias. Mi mujer me lo agradece, que es lo primero que hago”, confió Pergolini ante la atención de sus compañeros Evelyn Botto y Agustín “Rada” Aristarán. La revelación surgió en medio de un debate sobre salud y comodidad en la vida matrimonial. El conductor aprovechó la ocasión para reflexionar sobre las transformaciones que atraviesa el vínculo con el paso del tiempo y la convivencia prolongada.

Sacarse las medias antes de intimar, el detalle que contó Mario Pergolini sobre su matrimonio (Fuente: Pexels)

“Cuando estás casado es todo medio una charla: ‘Che, ¿qué tal ahora?’, ‘bueno, sí’. Empezás a desvestirte lentamente mientras hablas de los pibes”, explicó el exlíder de CQC con su estilo humorístico característico. Por su parte, Rada respaldó la postura y sostuvo que la acción representa un detalle esencial dentro de la intimidad. “La sacada de medias es fundamental. Hay que sacarse las medias, por favor”, enfatizó el artista durante la transmisión.

Pergolini también manifestó su rechazo absoluto hacia la situación contraria, incluso fuera del plano sexual. “Odio dormir y sentir que el otro tiene medias. Sobre todo si es hombre, porque no me gusta dormir con hombres”, lanzó el conductor ante las risas. Evelyn Botto intervino y le atribuyó el uso de medias durante la intimidad a probables inseguridades estéticas de las personas sobre sus pies. “Por eso la gente intima con medias, porque tiene los dedos así”, precisó la locutora.

Pergolini incluso reveló que directamente le molesta que su esposa duerma con medias

La conversación se originó a partir de un bloque dedicado a la salud íntima, donde también abordaron temas como los hongos vaginales y la onicomicosis. Al respecto, Mario Pergolini valoró la apertura actual para tratar estas temáticas con naturalidad en la televisión. “Antes no hablábamos de eso”, remarcó. La pareja que conformó el conductor con Dolores Galán mantiene un perfil bajo y alejado de los medios desde su unión, y comparte tres hijos: Tomás, Valentina y Matías.