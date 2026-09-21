Marta Fort, entre el legado de su papá, su debut en MasterChef, el miedo al jurado y su amor a distancia

“Lo que se hereda no se roba”, escribió alguna vez en sus redes sociales Marta Fort comparando sus ojos celestes con los de su papá. Lo que no sabía, aunque seguramente lo imaginaba, es que muchos años después estaría siguiendo sus pasos en el medio. Feliz con su programa de streaming, la influencer habló con LA NACION sobre su presente sentimental —está de novia con un joven uruguayo— y contó cómo se prepara para su debut en MasterChef Celebrity: “Me da timidez la devolución del jurado, pero voy a ir por todo”.

Sin duda, su cobertura del Mundial de los Estados Unidos para Blender marcó un antes y un después en su carrera. De la mano de Natalia Román, histórica prensa de su papá Ricardo, se bautizó [o mejor dicho la gente lo hizo] “la Comandanta” en redes sociales y debutó como conductora en Fort Night Show (miércoles 21.30 por el canal de Youtube del streaming). Aunque es conocida desde niña, Marta siente que ahora empezó a encontrar su lugar y el momento para hacer lo que le gusta.

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Marta Fort preparándose para salir al aire con su programa de streaming Prensa

—¿Cómo te sentís con Fort Night Show?

—Bien. Es un espacio que esperaba un montón, quedó muy lindo armado, tengo un diván propio con invitados que me copan, lugar para aportar mis ideas y apuesto a que se muestre todo tipo de contenidos, desde entrevistas que pueden generar risa a momentos más significativos y que me descubran como persona. Capaz cocino en vivo también y planifico tener invitados que me copen cada vez más.

—¿Por qué le pusiste ese nombre? Es igual que el programa de tu papá...

—El mismo nombre que el programa de mi papá, no mucho más.

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—Y en tus redes te bautizaste “la Comandanta”, como le decían a tu papá.

—Sí, fue porque la gente me empezó a decir de esa forma cuando fui a cubrir el Mundial; cada vez se repetía más el apodo, decía: “basta, chicos” y se reían con mis gestos y similitud en mi forma de ser. Me apodaron así y me pareció gracioso para ponerlo en mi bio de redes cuando cumplí con mi logro personal [tener su propio programa].

—¿Te imaginabas esto hace un año?

—Siempre lo manifesté. Antes del Mundial tenía nervios, ya que no quería decepcionar al público porque es sabido que fui sin saber nada de fútbol. La noche anterior me senté en mi cama y empecé a manifestar, a decir que hay que darlo todo, a pensar, a rezar y empecé a pedir cosas que se fueron dando por suerte y agradezco la energía que convoqué. Siento que ese viaje fue muy loco y agitado al mismo tiempo que me ayudó a desenvolverme y crecer como persona. Me gusta donde estoy hoy y quiero ir por más. Me gusta apostar a más. Empecé bien y me encanta el trabajo, soy fanática y me gusta estar siempre bien arriba haciendo cosas.

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Marta Fort de niña con su hermano Felipe, su papá Ricardo, su padrino Gustavo Martínez y su niñera Marisa

—Eras conocida desde hace mucho, ¿por qué ahora fue el salto? ¿Cuál fue el clic?

—Siempre me gustaron los medios, pero me faltaba encontrar mi lugar y fue en un canal como este, que es streaming, siento que es un poco más tranquilo o de libre albedrío que la tele, con compañeros que conocía desde antes, me sentí más cómoda. A partir de eso, forjé una forma de comunicarme libre y sin límites, para bien o mal. Tengo mi programa que me ayuda a soltarme como entrevistadora y conductora. Siempre tuve esa pasión, pero me faltaba encontrar el momento y el lugar. Ahora, estoy feliz de haberlo hecho.

De un desafío a otro

—De un desafío a otro, empezó la cuenta regresiva para MasterChef Celebrity, que estrena el lunes próximo por la pantalla de Telefe, ¿cómo te preparás?

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—Desde que me confirmaron que iba a estar en MasterChef, empecé con clases privadas con un chef que me ayuda, lo veo todos los días, así que yo me tengo fe; sé que tengo herramientas.

—¿Le cocinaste a tu gente?

—Sí. Mis días cambiaron. Antes era de salir a cenar o tomar un trago e ir de fiesta, ahora armo una mesaza con diez personas, les hago un menú de los que practiqué y ellos me dan sus devoluciones. Ya les cociné pollo al verdeo y distintos tipos de carne, que son mi especialidad.

—¿Tu comida preferida?

—Mi comida preferida y de la infancia es la entraña. Estoy estudiando para presentarla como plato familiar en el programa. Lo que más me sale son las carnes, así que seguro apueste por eso.

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—¿Algún blooper en la cocina?

—Yo estoy acostumbrada a salar demasiado la comida. Capaz un plato que en teoría estaba bien, me queda ultrasalado y te tapa las arterias. Tuve que aprender a bajar la sal, pero creo que fui bien guiada por mi chef.

—¿Cómo te llevás con tus compañeros?

—Para ser alguien que no prende la tele, conocía a muchos de antemano. Ya me llevaba bien con Lizy (Taglliani) y se armó un grupo divino; todos congeniamos bien. Hablo mucho también con Juli Poggio, con la China Ansa, Diego Ramos, Nazareno Casero y Luck Ra. Me llevo bien con todos.

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—¿Y cómo te preparás para las devoluciones del jurado, Maru Botana, Germán Martitegui y Damián Betular?

—¡Con muchísimo miedo! Si bien estoy haciendo clases particulares, verme enfrentada a ellos, que son especialistas en el rubro, me da un poco de timidez... Casi que no iría, pero dije: “¡A darlo todo!”.

“Él estaría orgulloso”

—Entre tantos desafíos y cosas nuevas, ¿te gustaría incursionar en el teatro?

—Me encantaría porque viví el momento de mayor alcance, los teatros con mi viejo. Lo haría porque me copa la idea y porque él estaría orgulloso; era lo que más le gustaba. No tengo muchas clases de actuación encima, pero es una experiencia que tranquilamente podría abarcar.

Marta Fort con Juan Manuel Ramírez en la nieve mendocina (Fuente: Instagram/@martacfort)

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—Estás de novia hace muy poquito con el uruguayo Juan Manuel Ramírez, a quien conociste a través de un casting de parejas, ¿no? ¿Cómo es la vida de a dos?