Martita Fort explicó por qué no es "cheta"

Martita Fort cumplió 15 años, lo celebró a lo grande con amigos y familia, y levantó el perfil en los medios y en redes sociales. Como es costumbre últimamente, aceptó recibir preguntas de seguidores en su cuenta de Instagram.

"Cheta, mala amiga", le escribió un usuario. "Ahre? Si me conocés, lo menos que soy es cheta, pero bueno como hablás sin saber porque no me conocés, hablás pelo...", respondió la hija de Ricardo Fort.

Sin embargo, el tema no se cerró ahí. "Sos cheta. Fuiste al Lolapallooza , a Estados Unidos, tenés ropa de marca y sos la hija de Ricardo Fort", le volvieron a comentar.

Entonces, Martita dio su definición de "cheta" y por qué no siente que este término le corresponda.

"Para mí, ser cheta y tener un buen nivel económico como para cumplir todo lo que dijiste son dos cosas por separado. Para mí una persona con gran poder adquisitivo, pero personalidad humilde no es cheta", dijo la heredera Fort.

"El nivel económico de cada uno no describe su nivel de 'chetitud', sino su personalidad", cerró la adolescente.