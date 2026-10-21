Michel Fassi, artista e hijo de una figura de los 90: “Desde muy chiquito me sentaba al lado de mi abuela a pintar; eso marcó mi futuro”

“Mi abuela Lola pintaba y yo desde muy chiquito me sentaba a su lado y dibujaba todo el tiempo. No tengo dudas de que eso marcó mi futuro”, confesó entre sonrisas Michel Fassi, hijo de Omar y Elizabeth Mazzini -muy conocida como Liz Fassi Lavalle durante los 90s-, mientras presentaba “Ánima Tomía” en Galería Grasa, en Buenos Aires, una exposición de arte que en una jornada más que especial reunió a coleccionistas, curadores, referentes y expertos.

La muestra, centrada exclusivamente en su producción de pinturas, marcó un nuevo capítulo en el recorrido del artista y tuvo como anfitriones a los directores de la galería, Carolina Martínez Pedemonte y Torcuato González Agote.

Michel Fassi, su madre y su esposa, junto a su pequeña hija, en la muestra

Estuvo acompañado también por su esposa Ángeles Tamborindeguy, Liz, su mamá, y Franca, su pequeña hija, además de contar con la presencia de Claudia Arce, César Juricich, Alex Pérez Escoda, Muñeca Moore, Nana Gallardo, Roxana Dib, Diana Chugri, Milagros Resta, Elba Marcovecchio, y amigos y alumnos del artista.

El espacio es reconocido por impulsar proyectos jóvenes y experimentales y busca mostrar calidades con un conjunto de obras recientes donde Fassi vuelve a poner el foco en la pintura como lenguaje central y de exploración personal. “Con el título Ánima Tomía hago referencia a a una dimensión interior, espiritual. Viene a significar la anatomía del alma, haciendo como una introspección a las profundidades del bosque”, precisa Michel.

Michel Fassi con su abuela Lola, la mujer que lo inspiró a seguir el camino del arte

La exposición, que hoy se puede visitar de miércoles a sábados de 14 a 19 horas hasta fines de noviembre, se suma a una agenda activa, ya que el creador también prepara una participación vinculada al circuito de arteba 2026, la feria de arte contemporáneo más importante del país, que se realizará en La Rural, en Palermo, y reunirá este año a más de 400 artistas y 70 galerías, con foco en pintura, fotografía y nuevas producciones.

Michel cierra su alegría de lograr este nuevo objetivo con aquel recuerdo de la infancia: “Te juro que visitarla a la nona, esa costumbre infaltable de todos los sábados cuando era un niño, me estimuló sin duda. Y no me detuve. Mientras ella preparaba sus pinceles y el atril, yo coloreaba. Me gustaba quedarme horas así, disfrutando de su arte, y por sobre todas las cosas, de su amor”.