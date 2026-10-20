Mitre AM 790 desmiente cambios en su mañana y confirmó a Marcelo Bonelli para 2027

Desde hace algunos días, tanto en las charlas y cafés de periodistas como en las redes sociales, comenzó a circular un fuerte rumor: en Radio Mitre estarían buscando un reemplazo para la franja de 10 a 13. La versión cobró aún más repercusión luego de que el propio presidente Javier Milei, celebrara y reposteara en X (ex Twitter) un mensaje del periodista Darío Gallo al respecto.

Sin embargo, según pudo saber LA NACION con fuentes directas de la emisora de la AM 790, los rumores son infundados. No solo no están previstos cambios significativos en la programación de cara a 2027, sino que está confirmada la continuidad de Bonelli al frente de Nuestra mañana de lunes a viernes. Asimismo, el periodista seguirá al frente del histórico ciclo Sábado tempranísimo (sábados de 7 a 10), programa con el que este año cumple 39 años al aire.

Las versiones de pasillo contrastan con la realidad del encendido: según las últimas mediciones de audiencia de la empresa Ibope, el ciclo alcanza unos 31 puntos de share, ratificando el liderazgo de la emisora en esa franja horaria.

Cabe recordar que Nuestra mañana debutó el 17 de febrero de 2025 para hacerse cargo de la segunda mañana, un espacio complejo tras la muerte de Jorge Lanata el 30 de diciembre de 2024, quien condujo durante 13 años el emblemático Lanata sin filtro.

Actualmente, el equipo que acompaña a Bonelli está integrado por Mariel Di Lenarda, Rodrigo Alegre, Gabriel Levinas, Flavia Pitella, Santiago García, Nacho Bulián, Agostina Devincenzi, Diego Esteves, Nicolás Singer y Horacio Pagani.

Nominaciones, lanzamientos y un mes a puro pop rock en LN+ Música

LN + Música (FM 104.9) continúa consolidando su lugar en el dial con importantes novedades para este mes de octubre. La emisora, que se encamina a celebrar su segundo aniversario al aire el próximo 26 de noviembre, vive días de gran expectativa y renovación en su grilla.

Uno de los grandes hitos de este mes llega de la mano de Leo Rodríguez, quien se encuentra nominado a los Premios Martín Fierro a la Radio en la categoría de Labor en Musicalización. La esperada entrega de premios se llevará a cabo el miércoles 20 a la noche, reconociendo el sello de calidad que el musicalizador le imprime diariamente a la radio.

Pensando en los fines de semana, la radio sumó una nueva propuesta para sus oyentes. Todos los sábados de 0 a 2 debutó Party Time by Sarapura, un espacio donde los reconocidos DJs del Grupo Sarapura toman el control del aire a la medianoche para trasladar las fiestas más exclusivas directamente a los hogares y dispositivos de la audiencia.

Este lanzamiento se suma al gran momento que atraviesa la FM, reafirmando su perfil como referente de los eventos musicales más importantes del país. Durante este mes, LN+ Música fue la radio oficial de los tres históricos shows de Robbie Williams en el Movistar Arena, sumándose a una destacada trayectoria que, antes de esto, la tuvo como emisora oficial de figuras internacionales de la talla de Bryan Adams y Rod Stewart.

Transmitiendo las 24 horas bajo el lema “El mundo necesita más música”, LN + Música 104.9 ofrece una cuidada selección centrada en los mejores clásicos y lanzamientos del pop rock internacional y nacional.

Su grilla diaria de lunes a viernes cuenta con figuras de gran trayectoria como Fernando Iannello (de 6 a 10), Leo Rodríguez (de 10 a 13), Martina Soto Pose (de 13 a 16), Javier Grecco (de 16 a 22) y Lola Paz Lozano desde las 22.

Leo Rodríguez y Mick Jagger luego de la entrevista en Londres

Luisa Delfino, personalidad destacada en la Legislatura

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rendirá homenaje a la destacada periodista, locutora y presentadora Luisa Delfino al declarar Personalidad Destacada de la Cultura. La ceremonia de reconocimiento se llevará a cabo mañana jueves 22 de octubre a las 17 en el Salón Montevideo de la sede legislativa.

Nacida el 20 de mayo de 1950 en Gualeguaychú, Entre Ríos, Delfino cuenta con una extensa y prestigiosa trayectoria en la radiodifusión, la televisión y la literatura argentina. Es una figura emblemática de los medios gracias a la creación de Te escucho, el mítico espacio nocturno que se convirtió en un hito de la comunicación en el país al brindar un lugar de escucha, compañía y reflexión a generaciones de oyentes y televidentes.

En la actualidad, la conductora mantiene vivo este ciclo en Radio Rivadavia AM 630, los sábados y domingos de 22 a 1. Además, ha sabido adaptar su propuesta a los nuevos lenguajes comunicacionales al expandir el formato hacia plataformas digitales con versiones en podcast y una activa presencia en redes sociales.