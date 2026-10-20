Murió Antonio Grimau a los 82 años: el dolor y los mensajes de despedida de sus colegas

Este martes murió el actor argentino Antonio Grimau a los 82 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y generó una profunda tristeza en el mundo del espectáculo. De inmediato, comenzaron a aparecer en las redes sociales emotivos mensajes de despedida de sus seres queridos, colegas y distintas figuras del ambiente artístico, quienes lo recordaron con cariño y destacaron su trayectoria.

Moria Casán fue una de las primeras figuras del espectáculo en despedir a Antonio Grimau tras conocerse su fallecimiento a los 82 años. Durante su programa La mañana con Moria (eltrece), la conductora expresó su tristeza por la partida del actor y le dedicó unas emotivas palabras: “Un querido artista, una persona increíble”. Además, destacó su calidad humana y agregó: “Una persona encantadora, un actor increíble, una persona que seguramente se va a extrañar mucho. Actores de raza, gente increíble, hermosa, hermosos compañeros, hermosas personas”.

Moria Casán despidió a Antonio Grimau con sentidas palabras

Por su parte, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, también se sumó a los mensajes de despedida y recordó su experiencia de trabajo junto al actor. “Tuve la suerte de trabajar con Antonio Grimau en ‘Hello Dolly’ y guardar el recuerdo de un tipo entrañable, de enorme calidad humana y con un talento extraordinario”, expresó. Además, destacó su extensa trayectoria artística y recordó su participación en distintas propuestas culturales del Palacio Libertad durante los últimos años. Finalmente, cerró su mensaje con unas sentidas palabras: “Mis condolencias a su familia y sus amigos”.

Leonardo Cifelli despidió al actor (Captura: X)

El actor y amigo cercano de Antonio Grimau, Osvaldo Santoro, también se refirió a su fallecimiento y reveló que el artista atravesaba un delicado estado de salud durante el último tiempo. “Sí, de alguna manera ciertamente previsible dado el deterioro de este último tiempo de Antonio”, expresó al hablar sobre la triste noticia en A la Barbarossa (Telefe).

Osvaldo Santoro despidió a Antonio Grimau y reveló cómo fueron sus últimos días

Asimismo, Santoro destacó la pasión que su colega mantuvo por la actuación hasta sus últimos días. “Con su espíritu maravilloso de su profesión que ha amado hasta el último momento a pesar de todo”, recordó al hacer referencia a la obra Vamos los pibes, en la que compartieron escenario junto a Osvaldo Laport. Además, confirmó que Grimau se encontraba internado al momento de su fallecimiento y que había mantenido contacto con su círculo más cercano.

El posteo Matías Mayer por la muerte de Antonio Grimau (Captura: Instagram @matiasmayer)

El actor Matías Mayer también se sumó a los mensajes de despedida y recordó con cariño a Antonio Grimau, con quien compartió escenario en la obra Filomena Marturano. A través de una historia de Instagram, publicó una fotografía junto al elenco y le dedicó unas emotivas palabras: “Qué tristeza esta noticia. QEPD, Antonio querido. Hermoso conocerte y compartir escenario con vos. Abrazo al cielo”.