Murió el actor de teatro y TV Marcelo Trepat: la conmovedora despedida de su amiga Georgina Barbarossa

La Asociación Argentina de Actores y Actrices informó hoy sobre la muerte del actor y cantante Marcelo Trepat, quien desarrolló una amplia carrera en el teatro musical, la televisión y el cine. Tenía 62 años.

En redes sociales algunos artistas se expresaron tras conocer la noticia. Una de las más conmovidas fue Georgina Barbarossa, con quien trabajó en teatro y sobre todo en el ciclo televisivo Movete con Georgina .

Marcelo Trepat y Georgina Barbarossa instagram.com/geobarbarossa

“Marce de mi alma, hermano de la vida, no puedo creer estar escribiendo esto, tengo el corazón destrozado. Marce querido te voy a volver a elegir en esta y en todas las vidas para que estemos juntitos. Te voy a extrañar, pero te tengo conmigo. En cada plantita, en cada flor de Giardino [la localidad donde vivía el actor] estás Marce. Siempre, siempre. Te fuiste como querías, durmiendo, en tu casa, espero que sin darte cuenta. Dios sabrá porqué tan pronto. Gracias, gracias, gracias, gracias y siempre gracias por estar conmigo, con mis hijos en tantos momentos. Gracias por las risas y los abrazos y por estar siempre para mí. Te amo con todo mi corazón”.

Despedimos con tristeza al actor Marcelo Trepat, quien desarrolló una amplia trayectoria en el teatro musical, la TV y el cine. Estaba radicado en Villa Giardino desde 2008. Acompañamos a sus familiares, amistades y colegas en este doloroso momento. https://t.co/tGEgFYlILn https://t.co/2AyDmFXHiw — Asociación Argentina de Actores y Actrices (@actoresprensa) October 24, 2026

Trepat había nacido el 15 de marzo de 1964 en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Su acercamiento a la actuación comenzó durante la escuela primaria, cuando asistía a clases de teatro en la Escuela 22 −informó la Asociación de Actores−. En la adolescencia participó del grupo que dirigía Jorge Sharry. Sus experiencias iniciales también estuvieron vinculadas al Grupo 84, surgido de Juventud de Teatro.

En 1991 integró el elenco original de Drácula, el musical, de Pepe Cibrián y Ángel Mahler, estrenado en el Luna Park, donde interpretó a Lord Arturo. Su recorrido en el teatro musical incluyó Mi bella dama, junto a Paola Krum, Víctor Laplace, Pepe Soriano y Aída Luz, entre otros. En 2002 participó en El violinista en el tejado, con Pepe Soriano y Rita Cortese, y en 2003 compartió escenario con Raúl Lavié en Zorba.

Además, fue parte de Te quiero, sos perfecto… cambiá, con dirección de Ricky Pashkus, junto a Karina K, Natalia Lobo y Rodolfo Valss. En las temporadas 2007 y 2008 de Cabaret, interpretó a Cliff Bradshaw bajo la dirección de Ariel del Mastro, compartiendo escenario con Alejandra Radano y, posteriormente, Karina K, junto a Alejandro Paker. También acompañó a Pepe Soriano en Visitando al señor Green, con dirección de Santiago Doria. En 2002 participó en Tres hermanas, dirigida por Marcelo Moncarz dentro del ciclo Teatrísimo, a beneficio de la Casa del Teatro, junto a Selva Alemán, Marita Ballesteros, Héctor Bidonde, Virginia Innocenti, Lydia Lamaison y Claudia Lapacó.

Marcelo Trepat, en una puesta de 2004, de la obra Te quiero sos perfecto, cambiá... ALEJANDRO PAGNI

Su trabajo para los chicos incluyó los espectáculos Pulgarcito en busca de Bella Durmiente (1989). Es recordada su participación en La familia Frankenstein y Doña Disparate y Bambuco, de María Elena Walsh, donde interpretó a Bambuco junto a Georgina Barbarossa. En 2002 integró la puesta de Mi bello dragón, de Enrique Pinti, en el Teatro Maipo, dirigida por Pinti y Pashkus. Además, aportó su voz a las canciones de Amor invisible, en 2003, y Amor invisible 2, en 2005, junto a Paola Krum, Gustavo Monje y otros intérpretes. Entre 2009 y 2012 fue reemplazante de Les Luthiers, cubriendo funciones actorales y vocales de sus integrantes, especialmente de Marcos Mundstock y Daniel Rabinovich en Lutherapia y Chist!

En televisión, acompañó a Georgina Barbarossa en ciclos como Movete con Georgina, Venite con Georgina y Las cosas de Georgina. Su trayectoria incluyó participaciones en Montaña rusa, La niñera y Los simuladores, en el episodio “Seguro de desempleo”. También participó en la miniserie de producción rusa V ritme tango (Al ritmo del tango), con Natalia Oreiro. En cine trabajó en Cicatrices, dirigida por Patricio Coll e integró el cortometraje Te querré mientras viva, de Agustín Barroso. Como cantante, participó también de la grabación colectiva de Rutas del alma, junto al Coro Kennedy y numerosos artistas, en 1998.

Desde 2008 estaba radicado en Villa Giardino, Córdoba. Alentado por Georgina Barbarossa, compró un terreno en 1997 y, al finalizar su trabajo en Cabaret, en 2008, eligió establecerse allí, hasta su último día.