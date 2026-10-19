Murió la actriz Marcela Ortiz, a los 61 años

Marcela Ortiz, reconocida figura de la televisión y el modelaje durante los años noventa, murió a los 61 años, luego de un choque ocurrido el pasado fin de semana en la zona de Tigre. Los reportes indican que la mujer perdió el control de su vehículo y terminó dentro de una zanja.

Pese a la asistencia inmediata de los bomberos y el personal médico, los esfuerzos de reanimación fallaron en su cometido. Fuentes periodísticas confirmaron que el equipo de emergencia aplicó maniobras de RCP, utilizó desfibriladores y suministró adrenalina sin obtener respuesta alguna de la víctima. El fallecimiento ocurrió poco antes de la llegada de su hija, Shelsian, al lugar del accidente.

En 2008, Ortiz visitó a Chiche Gelblung para denunciar violencia de género Captura TV

La muerte de Ortiz genera interrogantes en el ámbito mediático: según afirmó Luis Ventura en el programa Primicias Ya (América TV), la familia de la actriz mostró una resistencia inicial ante la difusión de la noticia. “La familia no quería que se supiera la noticia; me pidieron que no lo contáramos porque ella sufría mucho por el anonimato”, explicó Marcela Coronel al aire.

Ante esto, Ventura catalogó el hecho como “una muerte dudosa” debido a la mecánica del incidente y a la falta de explicaciones claras sobre la causa del despiste. Algunas versiones apuntan a un posible paro cardíaco previo al choque, aunque los detalles finales permanecen bajo análisis.

Los detalles sobre la muerte de Marcela Ortiz

La trayectoria de Ortiz estuvo marcada por una alta exposición pública y diversos hitos mediáticos. La exmodelo integró la troupe de las chicas de Alberto Olmedo y desarrolló una carrera como referente en el sector de la perfumería y las joyerías. Su vida privada ocupó las portadas de las revistas tras su matrimonio con Raúl Taibo en 1993, enlace que contó con una transmisión exclusiva de Canal 9 bajo la gestión de Alejandro Romay.

La relación terminó en un conflicto legal prolongado. Posteriormente, la actriz contrajo matrimonio con Sammy Saúl, sobrino de Romay, con quien tuvo a su única hija. Sus vínculos sentimentales, que incluyeron su paso por el entorno de Guillermo Coppola durante la etapa de auge de Diego Maradona, la situaron en constantes cruces con figuras como Amalia “Yuyito” González y María Fernanda Callejón.

Recientemente, Marcela Ortiz había visitado los parques temáticos en Orlando, Estados Unidos, junto a su hija Shelsian Instagram (@sheelortiz)

La vida de la actriz también tuvo capítulos de extrema dureza: en diversas entrevistas, Ortiz relató episodios de violencia de género, entre ellos una agresión con arma blanca por parte de una expareja. La artista afirmó en más de una ocasión que su hija resultó su mayor sostén durante los momentos de profunda vulnerabilidad emocional. Su partida física representa el cierre de un ciclo para una generación que recuerda su rostro como parte del paisaje cotidiano de la televisión nacional.

El ámbito mediático la recuerda como una mujer que conocía secretos de la industria y que siempre mantuvo una postura firme a pesar de los conflictos. Su hija Shelsian confirmó la noticia a través de Instagram con un mensaje de despedida: “Mami, te me fuiste. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Solo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés”.

Shelsian confirmó la muerte de su madre Marcela Ortiz y le dedicó una carta Captura Instagram (@sheelortiz)

Actualmente, su hija solicitó paciencia en redes sociales mientras atraviesa el duelo personal por la pérdida. La Justicia continúa con la investigación para determinar las causas reales del accidente y despejar las dudas que rodean este suceso.