Charlie Colin, miembro fundador de la banda Train, murió a los 58 años tras resbalar en la ducha

BRUSELAS (AP).- Charlie Colin, bajista y miembro fundador de la banda Train, famosa por éxitos como “Drops of Jupiter” y “Meet Virginia”, falleció a 58 años. La hermana de Colin, Carolyn Stephens, confirmó la muerte de su hermano a The Associated Press el miércoles. Murió después de resbalar y caer en la ducha mientras cuidaba la casa de un amigo en Bruselas, informó el sitio web de celebridades TMZ.com.

Colin creció en el sur de California, y más tarde asistió al Berklee College of Music en Boston. Después de la universidad, tocó en un grupo creado por el guitarrista de Apostles, Jimmy Stafford, y el cantante Rob Hotchkiss. La banda se disolvió, y Colin se mudó a Singapur durante un año para escribir jingles publicitarios.

Eventualmente, Colin, Hotchkiss y Stafford se mudaron a San Francisco, donde Train se formó a principios de la década de 1990 con el cantante Pat Monahan. Colin trajo al baterista Scott Underwood para completar el grupo, según una entrevista con Colin y Hotchkiss para la revista de exalumnos de Berklee.

Como miembro fundador de la banda de pop-rock, Colin tocó en sus primeros tres discos: su álbum homónimo de 1998, “Drops of Jupiter” de 2001 y “My Private Nation” de 2003. Los dos últimos lanzamientos alcanzaron el puesto número 6 en la lista Billboard 200.

“Meet Virginia”, del álbum debut de Train, alcanzó el Top 20 de la lista Hot 100 de Billboard, pero fue su segundo álbum el que confirmó el éxito de la banda.

La canción “Drops of Jupiter (Tell Me)”, certificada platino por sus altas ventas, contó con la participación del pianista de sesión de los Rolling Stones, Chuck Leavell, y el orquestador de cuerdas de Leonard Cohen, Paul Buckmaster. Habla sobre la muerte de la madre de Monahan. Alcanzó el número 5 en la lista de Billboard y ganó dos premios Grammy, incluida la mejor canción de rock.

Colin dejó Train en 2003 por abuso de sustancias.

“Charlie es un bajista increíble, pero tenía mucho dolor, y la forma en que estaba lidiando con eso era muy dolorosa para todos los que lo rodeaban”, dijo Monahan a NBC San Diego.

En el 2015, se reunió con Hotchkiss para comenzar una nueva banda llamada Painbirds, junto a Tom Luce. En 2017, formó otra banda, The Side Deal, con Stan Frazier de Sugar Ray y Joel y Scott Owen de PawnShop Kings.

El miércoles, un homenaje a Colin apareció en las páginas de redes sociales de Train.

“Cuando conocí a Charlie Colin … me enamoré de él. Era el chico más dulce y qué chico tan guapo. Hagamos una banda, es lo único razonable que se puede hacer”, se lee.

“Su bajo único interpretando un hermoso trabajo de guitarra ayudó a que la gente se fijara en nosotros en San Francisco y más allá. Siempre tendré un lugar para él en mi corazón. Siempre traté de acercarlo, pero él tenía una visión propia. Eres una leyenda, Charlie. Ve a encantar a esos ángeles”, agregó la publicación sin firmar.

Previo a su muerte, Colin documentó su tiempo en Bruselas, considerándola “oficialmente mi ciudad favorita” en una publicación de Instagram en marzo.

Colin también trabajó como director musical del Festival de Cine de Newport Beach.

“Charlie era una parte especial de la familia del Festival de Cine de Newport Beach”, dijo Todd Quartararo, cofundador del festival. “Extrañaremos su corazón, compasión y creatividad”.

Le sobreviven sus padres, su hermana y su sobrina.

