“Con 39 de fiebre”: CA7RIEL & Paco Amoroso dieron un gran show en Washington, que se volvió furor

Escuchar

“¿Entonces me estás diciendo que un grupo de música electrónica protagonizó un pequeño concierto de escritorio e hizo la fusión de jazz latino más destacada de los últimos tres años de conciertos?”. Con comentarios como este se puede explicar el furor que causaron CA7RIEL & Paco Amoroso por su concierto en el mes latino del ciclo Tiny Desk Concerts. Alcanzaron seis canciones y 17 minutos de recital para que se hiciera viral.

Los muchachos andan de gira. Desde su regreso como dúo, publicaron su álbum Baño María y salieron a la ruta. Luego del show que dieron en agosto pasado en el Movistar Arena, el dúo emprendió un tour de casi cuarenta conciertos que culminará a mediados de diciembre. En la lista de lo que ya dejaron atrás y lo que ha de venir, figuran recitales en muchas ciudades de la Argentina, México, Perú, Ecuador y el Uruguay. También hay conciertos programados en París, Bruselas, Portor, Berlín, Londres, Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada y Bilbao.

En medio de ese periplo, CA7RIEL & Paco pasaron por Washington, donde se encuentra el estudio de la National Public Radio (NPR) de los Estados Unidos. Allí es donde se graban los mundialmente famosos Tiny Desk Concerts. Y les salió bien, porque todo estaba perfectamente ensayado y ajustado y ellos le metieron toda su espontaneidad. “No entiendo como es lo del retorno de las voces”, se escucha decir a Paco, durante la prueba de sonido, en un video de backstage. Luego alguien lo puso en autos y fue inevitable su cara de sorpresa cuando se enteró de que no tendría un retorno de auriculares, como se suele usar en los recitales. El formato de los pequeños conciertos de escritorio justamente recrea esa sensación de espacio de trabajo, de oficinal, con bibliotecas y libros, que se transforma en un set semiacústico para concierto.

El set de los Tiny Desk Concerts de la NPR, con la visita de CA7RIEL & Paco Amoroso

Allí fue donde tocaron con su banda, más algunos músicos locales sumados como sección de vientos. En 15 días, el mini show tuvo más de cinco millones de reproducciones, solo en YouTube . Se realizó en el marco de ese mes dedicado íntegramente a artistas latinoamericanos de las más variadas corrientes. El público que llegó hasta este concierto a través de plataformas también es variado. El comentario de quien dice que fue el mejor concierto de jazz latino fusión de los últimos años, está escrito en inglés. Lo mismo que el de otro usuario que pide que esta grabación llegue a Spotify de manera urgente. No fueron pocos los que se deshicieron en elogios. “As an avid tiny desk watcher, I think this might be one of the best tiny desks of all time!” (”Como ávido observador de los Tiny Desk, creo que este podría ser uno de los mejores todos los tiempos”), escribió otro de los más emocionados por esta actuación.

En español escribieron quienes peinan canas: “Tengo 52 años. A mí no me vengan con que lo de antes era mejor. Los pibes de ahora se superan casa vez más, acá un claro ejemplo”, posteo otro usuario. La buena factura se impuso en el show, más allá de que las influencias de donde abreva el dúo le dé este toque profundamente retro. Alguien posteó: “Jamiroquai, Steve Wonder, Snarky Puppy, todos juntos”. Y sí, es cierto que Paco y Catriel suenan a todo eso, y que como resultado, da un sonido que el mismo Amoroso lo resume en una frase de “Mi deseo” cuando, con tono súper cool, dice: “Y no es que yo crea en la suerte, pero se cumplió mi deseo / Voy a contártelo, voy a contártelo (...) Mami ya me até las Nikes, le puse finesa al trap”.

Sin embargo, su sonido se remonta más atrás. Comienza en la bossa nova al estilo Sergio Mendes, de la década del sesenta, y se extiende hasta las bases jungle de la década del noventa.

Paco Amoroso, antes del Tiny Desk Concert

Horas antes, estaba en local de comidas rápidas, devorando una hamburguesa acompañada por un jarabe de venta libre, para amainar un malestar. “Nos fuimos a Washington con 39 de fiebre a tocar en una biblioteca. Mira que lindo tito, la que puede puede!”, escribió.

Y así les fue, hasta ganarse los mayores fanatismos. “Hola, no lo escuchen. Desde que lo escuche, no puedo dejar de ponerlo en loop al menos cuatro veces por día. Realmente es adictivo”, dice un posteo. Desde la producción del Tiny Desk, aseguraron: “Argentina es un país conocido por su expresión descarada y @ca7rielypacoamoroso no dan nada por sentado cuando se trata de mostrarse tal como son”.