One Ok Rock en Buenos Aires: cuándo y dónde toca y cómo comprar las entradas

Pasaron ocho años desde la última vez que One Ok Rock hizo vibrar Buenos Aires con su presentación en el Teatro de Flores. Esta vez, el reencuentro será el jueves 10 de abril en el Complejo C Art Media, ubicado en Villa Crespo. La banda japonesa llega al país en el marco de su esperado “Latinoamérica Tour 2025″, una gira que promete llevar sus temas clásicos y canciones de su último álbum, Luxury Disease, a toda la región.

El show promete una experiencia inolvidable, los fans argentinos tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo de sus canciones más icónicas junto a los temas de su último álbum, Luxury Disease. Este espectáculo será el escenario perfecto para demostrar por qué ONE OK ROCK es una de las bandas más importantes de Japón y del rock internacional.

El origen de One Ok Rock

La banda formada en Tokio en 2005 debe su peculiar nombre a la hora en que solían juntarse a ensayar: exactamente a la 1 de la madrugada, o “one o’clock” en inglés. Actualmente, está integrada por Taka (voz), Toru en guitarras, Ryota en bajo y Tomoya, el baterista. Exitosos álbumes, con invitados como Avril Lavigne o Alex Gaskarth.

One Ok Rock, la banda japonesa se presenta en Buenos Aires Gentileza

Con éxitos globales como “Renegades” —parte de la banda sonora de la película Rurouni Kenshin: The Final, que grabaron en colaboración con Ed Sheeran— y “Vandalize” —canción que protagonizó el cierre del videojuego Sonic Frontiers—, One Ok Rock se consolidó como un referente del rock alternativo. Su último disco, Luxury Disease, producido por Rob Cavallo (Green Day, My Chemical Romance), debutó en el primer puesto en Japón, reafirmando su impacto en el género.

El show en Buenos Aires es parte de una gira sudamericana que continuará luego por São Paulo, Brasil, y Lima, Perú. Una oportunidad única para disfrutar de temas recientes como “Save Yourself” o “Let Me Let You Go”, y clásicos que marcaron la historia del grupo liderado por Taka, quien recientemente también sorprendió con “Falling”, su colaboración con Jin, integrante de BTS.

¿Cuándo y dónde toca One Ok Rock?

Fecha: jueves 10 de abril

Lugar: C Art Media (Corrientes 6271, CABA)

Horario: las puertas se abren a las 19 y el show comienza a las 21.

¿Cuál es el precio de las entadas y cómo comprarlas?

Las localidades se compran a través de livepass.com.ar.

Precio general: $95.000

Early Entry Package: $171.750 (cupos limitados) que incluye acceso anticipado, póster autografiado exclusivo para VIP y acceso previo a la tienda oficial de merchandising.

Compra y retiro de entradas:

Todas las compras realizadas desde hoy deberán retirarse únicamente el día del evento (jueves 10 de abril).

Lugar de retiro: boletería del Complejo C Art Media, Av. Corrientes 6273, Villa Crespo.

Horario de retiro: de 17 a 20.30.

