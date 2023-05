Dry Cleaning: la banda nueva que llega de Londres y que apela a un viejo sonido para trascender

escuchar

Si los manuales de fórmulas prefabricadas establecen que el éxito de una canción estará asociado a cuán pegadiza sea su melodía, Dry Cleaning parece haber sido creado para poner en crisis esa visión. Formada en 2018 en la parte sur de Londres, la banda se abrió paso con un post punk críptico y misterioso que lleva como mascarón de proa a la vocalista Florence Shaw al frente de letras recitadas en spoken word, y así fue como lo atípico se convirtió también en sinónimo de suceso. Sus dos discos, New Long Leg y Stumpwork (ambos producidos por John Parish, socio creativo de PJ Harvey), fueron más que bien recibidos por prensa y público a ambas orillas del Atlántico, y así como Dry Cleaning comenzó su camino al éxito yendo a contramano.

Las cosas no solo ocurrieron rápido, sino que tampoco se llevaron a cabo de acuerdo con un plan establecido. “Subimos nuestras primeras grabaciones a Bandcamp porque unos amigos nos habían ofrecido una fecha y no teníamos nada. Ese primer EP fue más que nada para documentar qué estábamos haciendo en ese momento”, dice el bajista Lewis Maynard sobre Sweet Princess, el kilómetro cero de una carrera vertiginosa que hizo que en un lustro Dry Cleaning encarase una gira mundial que llegará a estas latitudes con dos fechas en carpeta: el 14 de mayo en Mar del Plata, junto a Altocamet y Buenos Vampiros y el 16 de mayo en Niceto junto a Richard Coleman y como parte de South London Festival, donde al día siguiente se presentará la cantante de jazz Nubya García. “Todavía no nos acostumbramos, recién empezamos a girar fuerte hace poco tiempo, así que es un mundo nuevo para nosotros. Pero se siente increíble, estamos sorprendidos con que gente de otro rincón del mundo escuche nuestras canciones”, reconoce Florence Shaw.

-¿Esperaban que las cosas se dieran tan rápido?

Florence Shaw: -Nunca sabés cuál será la próxima cosa loca que te genere este tipo de reacción que estamos teniendo. Siempre nos gustó un montón lo que hacíamos, pero siempre estuvimos muy sorprendidos por lo que creamos y estamos muy orgullosos. Mis expectativas son siempre bajas, nunca espero que las cosas que hago salgan tan bien.

-Las bandas que vieron la luz en el Reino Unido en los últimos cinco años, como Dry Cleaning, Idles o Shame, suenan enojadas y rabiosas. ¿Se debe a algún tipo de contexto en especial?

Shaw: -Es difícil decirlo, creo que siempre luchamos por no ser parte de una escena. En la única en la que estamos incluidos es en una creada por el periodismo. No necesariamente conocemos personalmente a muchas de las bandas que mencionás, así que es raro decir algo sensible al respecto. Creo que, en general, mucha gente en el Reino Unido está muy enojada, desilusionada y frustrada con tener un gobierno conservador por tanto tiempo. Es algo real y es probable que eso se refleje también en la música. No sé, es algo complicado de explicar porque no hablé con otra bandas sobre cómo se siente lo que hacen, así que es muy hipotético, pero hay una situación política muy volátil en el Reino Unido, y lo es desde hace más de una década.

-Argentina también está teniendo su propia escena de revival del post punk. Pareciera ser un fenómeno global.

Shaw: -Es probable, quizás durante mucho tiempo daba vergüenza escribir sobre temáticas políticas. Creo que la gente lo esquivaba, particularmente en la música con guitarras, lo veía como algo medio vergonzoso o retro. Hay un montón de géneros muy comprometidos políticamente, pero en la música con guitarras durante mucho tiempo nadie escribió una canción de esa manera, o al menos yo no lo noté. Quizás de repente ahora parece aceptable hacerlo de nuevo, quizás es una moda. Es difícil saber por qué. Quizás todo se volvió tan frustrante y complicado en la política de todo el mundo que se tornó tonto escribir sobre otra cosa. Es interesante, pero creo que va a ser más fácil verlo en el futuro.

-Las canciones de Dry Cleaning tienen letras sin melodía, en spoken word. ¿Cómo creen que se establece la conexión con el público de países que no hablan su mismo idioma?

Shaw: -Hablamos sobre esto alguna vez entre nosotros. Hay una suerte de calidad sónica de la voz, más allá de lo que significan las palabras. Hay ciertos tonos de voz que pueden ser atrapantes hables inglés o no. Al mismo tiempo, las letras son lo suficientemente crípticas, así que no es que si sos angloparlante van a tener un sentido clarísimo. Son como poemas, así que también su forma es en parte su significado en sí, si tienen repeticiones o no, si no hay rimas y cosas por el estilo. Todo eso crea un feel para la música que puede ser perceptible en cualquier idioma.

Lewis Maynard: -Incluso tampoco están de una manera tan fácil como para ser comprendidas. Muchas veces nos sorprendemos cuando alguien las entiende con tanta claridad.

-En alguna ocasión ustedes se refirieron a que no son músicos sino personas que hacen arte. ¿Cuál sería esa diferencia?

Shaw: -Supongo que esa idea viene de que Tom (Dowse, guitarrista) y yo estudiamos arte. Yo me considero música cuando estoy en Dry Cleaning, porque estamos haciendo música y no “arte”, particularmente. Hago arte en otras disciplinas, es algo distinto. La música es colaborativa y cuando estoy ilustrando no colaboro con nadie, ni pienso en cómo algo se traduce a una audiencia, ni cómo se ubica al lado de lo que están haciendo los demás, eso es una gran parte de estar en una banda.

Lewis Maynard: -La diferencia con otras bandas en las que estuve es que lo de Dry Cleaning tiene que ver con escuchar en vez de cómo se “siente” tocar. Estuve en demasiadas bandas en donde yo estaba metido en lo divertido que era tocar, me divertía un montón. En Dry Cleaning zapamos, escuchamos lo que hicimos, tomamos partes que nos gustaron y armamos algo nuevo.

-En este último tiempo se empezó a incrementar el uso de Inteligencia Artificial aplicada a la música. ¿Cómo ven ese universo?

Lewis Maynard: -No hay manera de por qué no debería funcionar algo así. Me gusta la imperfección en la música, y si una computadora puede replicarla, no tengo problemas. Hay una cantante que se llama Holly Herdorn que giró hace poco con nosotros que usa un vocoder para imitar la voz de otras personas. Ella tiene un tipo en el escenario que procesa su voz mientras canta, las imita perfectamente. Es algo aterrador, pero también me divierte la idea de que la gente se vuelva fan de una computadora (se ríe).

Shaw: -Todavía podemos hacer obra con contexto. Muchos de los músicos que amás, sabés que tienen su historia, que nacieron en algún lado y podés adivinar qué tipo de esfuerzo se tomaron para hacer su música, o al menos eso hago yo al momento de conocer la obra de alguien. Son como personajes en una novela, y no tenés eso si lo hace una computadora.

Maynard: -Siempre hay un humano involucrado en algún punto de la historia, alguien tiene que desarrollar el sistema. Quizás la historia sea de ellos.

Shaw: -Al mismo tiempo, no veo la diferencia entre una computadora creando algo y un equipo de 25 personas escribiendo una canción. Es algo igual de impersonal (se ríe). A todos les dan un 1%, ¿qué se supone que significa eso? Es otra cosa, otra manera de componer, supongo. Si llega a componer canciones increíbles, entonces voy a estar emocionada. Nunca me va a pasar que diga: “Esta canción es increíble pero no la puedo disfrutar porque la escribió una IA”. Tiene que ver con que si son buenas o no, si significan algo o si generan algo.

-¿Se imaginan una versión de Dry Cleaning hecha de esa manera?

Shaw: -¿cómo no estar interesada en algo así?

Maynard: -Sería gracioso ver qué es lo que cada uno cree que es lo que le aporta a la banda. Yo le sumaría mis influencias, cada uno haría lo mismo y podríamos ver qué es lo que sale de eso, que seguramente no tiene nada que ver con Dry Cleaning.

Shaw: -Pero en realidad la IA trabaja con lo que ya hiciste y a partir de ahí crea algo nuevo. Seguramente sería algo difícil de escuchar, quizás te cuestionarías un montón de cosas. Es como si alguien te imitara, en algún punto.

Maynard: -No es muy distinto a como son las cosas ahora con nosotros. Zapamos muchísimo y después escuchamos lo que hicimos para elegir fragmentos o cosas. Muchas veces escuchamos eso y pienso: “Sé que somos nosotros porque puedo reconocer lo que hace Florence y lo que están aportando los demás, pero no me acuerdo de estar yo haciendo eso”.