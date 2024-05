“El médico me dijo que no puedo”: Emilia Mernes suspendió su show del viernes y le pidió perdón a su público

Escuchar

La exitosa seguidilla de shows pautados por Emilia Mernes sufrieron un parate obligatorio. La popular cantante debía presentarse este viernes 3 de mayo, en el marco de su gira .MP3, y la cita era a las 21 horas en el Movistar Arena. Pero la sorpresa fue mayor cuando los entusiastas fans de la artista la vieron subir al escenario para descubrir que el recital iba a ser suspendido.

Cerca del horario en el que debía comenzar el show, la cantante de “Cuatro Veinte” subió al escenario visiblemente angustiada y comunicó la noticia que hubiera deseado no brindar. A través de varias filmaciones que se viralizaron en redes, imágenes tomadas por sus propios fans, se puede apreciar a Mernes dirigirse a los presentes, y expresar: “No puedo así. Quiero pedirles disculpas, de corazón. Intenté hasta último momento presentarme y darles el show que se merecen. Pero realmente me siento muy mal y el médico me dijo que no puedo”.

acaba de suspender el show emilia porque esta enferma 😭 se pasa para el martes pic.twitter.com/4ZSWZ3AGp1 — cati conoció a tini (@emixtini) May 4, 2024

Según trascendió, el show fue reprogramado para el próximo martes 7 de mayo.

Noticia en desarrollo…

LA NACION

Temas Emilia Mernes