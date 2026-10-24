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En fotos: con famosos y amigos, Charly García festejó sus 75 en un icónico lugar
El cantante y compositor celebró un nuevo año rodeado de su círculo íntimo
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LA NACION
Anoche, el cantante y compositor Charly García festejó sus 75 años en La Fábrica, una casona que funcionó como búnker creativo.
En 1987 el músico compró la propiedad en la calle Fitz Roy. Hasta 2005 sus paredes cobijaron ensayos y varias de sus invenciones, incluida la producción del MTV Unplugged que grabó en 1995, cuando ese formato estaba en su mayor auge, como una de las marcas insignia de la famosa señal televisiva de videoclips.
Anoche el lugar sirvió para que Charly recibiera a amigos y famosos, como Graciela Borges, Ricardo Mollo, Celeste Carballo y Mariana Fabbiani, entre otros.
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