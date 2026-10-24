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En fotos: con famosos y amigos, Charly García festejó sus 75 en un icónico lugar

El cantante y compositor celebró un nuevo año rodeado de su círculo íntimo

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Charly García y Ricardo Mollo
Charly García y Ricardo MolloAgustín Dusserre & Ignacio Arne

Anoche, el cantante y compositor Charly García festejó sus 75 años en La Fábrica, una casona que funcionó como búnker creativo.

En 1987 el músico compró la propiedad en la calle Fitz Roy. Hasta 2005 sus paredes cobijaron ensayos y varias de sus invenciones, incluida la producción del MTV Unplugged que grabó en 1995, cuando ese formato estaba en su mayor auge, como una de las marcas insignia de la famosa señal televisiva de videoclips.

Anoche el lugar sirvió para que Charly recibiera a amigos y famosos, como Graciela Borges, Ricardo Mollo, Celeste Carballo y Mariana Fabbiani, entre otros.

Junto a Fito Páez
Junto a Fito PáezAgustín Dusserre & Ignacio Arne
Con Graciela Borges
Con Graciela BorgesAgustín Dusserre & Ignacio Arne
Graciela Borges y Fabián “Zorrito” von Quintiero
Graciela Borges y Fabián “Zorrito” von QuintieroAgustín Dusserre & Ignacio Arne
Joaquín Levinton, Celeste Carballo y Graciela Borges, junto a Charly
Joaquín Levinton, Celeste Carballo y Graciela Borges, junto a CharlyAgustín Dusserre & Ignacio Arne
Willi Iturri y Ricardo Mollo
Willi Iturri y Ricardo MolloAgustín Dusserre & Ignacio Arne
Rosario Ortega
Rosario OrtegaAgustín Dusserre & Ignacio Arne
Mariana Fabbiani
Mariana FabbianiAgustín Dusserre & Ignacio Arne
Beto Casella
Beto CasellaAgustín Dusserre & Ignacio Arne
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