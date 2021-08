En Utopian Ashes, Bobby Gillespie y Jehnny Beth muestran y cantan sobre el ocaso de una pareja

Artista: Bobby Gillespie y Jehnny Beth. Álbum: Utopian Ashes. Temas: “Chase It Down”, “English Town”, “Remember We Were Lovers”, “Your Heart Will Always Be Broken”, “Stones of Silence ”, “You Don’t Know What Love Is”, “You Can Trust Me Now”, “Living a Lie”, “Snk in Reverie”. Edición: Third Man Records. Nuestra opinión: muy bueno.

Bobby Gillespie y Jehnny Beth se conocieron en 2015 en el escenario del Barbican Centre de Londres. Los dos fueron invitados especiales en el concierto de despedida de Suicide, dúo de electro-punk que animó el circuito arty de la Nueva York de mediados de los 70, y cantaron juntos una electrizante versión de “Dream Baby Dream”, un single de Martin Rev y Alan Vega que también grabaron Neneh Cherry y Bruce Springsteen.

Fue conocerse y empezar a encontrar afinidades electivas: tanto el cerebro y frontman de Primal Scream como la integrante de la poderosa y sugerente banda femenina de postpunk Savages, con base en Londres, notaron que a medida que la conversación avanzaba iban apareciendo nombres de referentes comunes , sobre todo de célebres parejas musicales que terminaron siendo un obvio modelo para este disco que acaban de lanzar y que estará sin dudas en todas las listas que compilen lo mejor de la música pop de 2021: Lee Hazlewood y Nancy Sinatra, George Jones y Tammy Wynette, Gram Parsons y Emmylou Harris, Serge Gainsbourg y Jane Birkin (o incluso Brigitte Bardot), Nick Cave y la recientemente fallecida Anita Lane...

La primera pista del proyecto fue otra invitación, la que la francesa -cuyo nombre real es Camille Berthomier- aceptó gustosa para cantar, otra vez con Gillespie, “Some Velvet Morning”, temazo de Primal Scream incluido en el disco Evil Heat (2002) que en esa narcótica versión pensada para la pista de baile contó con la voz de la modelo Kate Moss como venenoso condimento. La original la habían grabado justamente Hazlewood y Nancy a fines de los 60.

Después de ese reencuentro que se produjo allá por el 2016 en un festival organizado en Bristol (Inglaterra) y que repitió el clima sonoro del cover enérgico interpretado en su momento por Moss, Gillespie y Beth decidieron transformar sus coincidencias estéticas en el repertorio de un disco pergeñado en sociedad. Y se acomodaron a un sonido más adulto, un pop neoclásico donde la chanson francesa y la balada de cámara funcionan como influencia inequívoca.

La curiosidad del caso es la formación que eligieron como apoyo: salvo la bajista Simone Butler, los integrantes de Primal Scream son la columna vertebral del disco, con un viejo cómplice de Beth (Johnny Hostile) como agregado. Una decisión inesperada si se toma en cuenta el estilo de las canciones, y también una señal de que fue Gillespie quien tomó las riendas, como es notorio incluso cuando se las va escuchando más detenidamente.

Tanto uno como otra explotan una faceta diferente, prácticamente desconocida para sus fans: Beth apelando a un registro mucho más delicado que el que suele usar en Savages, y su compañero escocés asumiendo un rol de crooner canalla que le calza a la perfección ya al borde de los 60 años.

Además de sorpresivo, Utopian Ashes es lo que se suele denominar como “álbum conceptual”: a lo largo de sus nueve tracks se va contando la oscura historia de la desintegración de una pareja que se balancea entre el amor y el odio, recurre reiteradamente a la violencia psíquica e intenta sobrellevar el desastre consumiendo alcohol y drogas.

Tanto el precioso arte de tapa del disco como el primer video puesto en circulación -el de “Remember We Were Lovers”, realizado por Douglas Hart, quien ya trabajó con Paul Weller y The Horrors- transmiten el espíritu del disco: una desolación duradera, la extinción inevitable de un fuego cuyas cenizas indican lapidariamente que nada más queda.

Nuevo documental oficial de Led Zeppelin

Aunque todavía no tiene fecha exacta de estreno, se espera para este año Becoming Led Zeppelin, el film que -por primera vez en la historia de la banda- contó con la aprobación y la participación de Jimmy Page, Robert Plant y John Paul Jones (John Bonham, en tanto, aparece en material de archivo). “Llegó el momento de que contemos nuestra historia en nuestras propias palabras. Creo que esta película traerá a la vida esa historia”, declaró el bajista.

Se viene video inédito de Gustavo Cerati

Sus redes oficiales y las de su sello Sony Music anunciaron para el próximo miércoles 11 de agosto -fecha en la que el músico cumpliría 62 años- la publicación de un clip nunca antes visto de la canción “No te creo”, incluida en su álbum Siempre es hoy (2002). Esto se suma a la serie de videos animados de clásicos de Soda Stereo que se vienen lanzando desde junio, la cual hasta ahora incluye clips de “¿Por qué no puedo ser del Jet Set?”, “Sobredosis de TV, “Imágenes retro” y “Danza rota”.

Sia colabora con Sofía Reyes

La artista mexicana no sale de su asombro: “No quiero hacerme la cool, esto es un sueño. Qué bendición compartir con dos artistas que admiro inmensamente”, escribió en su cuenta de Instagram en relación al remix de “1+1”, tema de Sia en el que ella y el reggaetonero Yandel tendrán una participación. La colaboración se estrena este viernes.

Pez llega a Obras

Por primera vez en su historia, la banda liderada por Ariel Minimal toca en el Templo del Rock: la cita será el próximo 15 de agosto, con un aforo limitado a 500 personas. Si bien el grupo acaba de editar nuevo disco (Acariciar el fuego), el show no será su presentación oficial, aunque se tocarán algunas de sus canciones. La última presentación en vivo de Pez hasta el momento fue en marzo en el Club Tucumán de Quilmes.