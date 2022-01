The Weeknd monta una frecuencia radial imaginaria para combatir el malestar de tenerlo casi todo

Artista: The Weeknd. Álbum: Dawn FM. Temas: “Dawn FM”, “Gasoline”, “How Do I Make You Love Me?”, “Take My Breath”, “Sacrifice”, “A Tale By Quincy”, “Out Of Time”, “Here We Go... Again (feat. Tyler, the Creator)”, “Best Friends”, “Is There Someone Else?”, “Starry Eyes”, “Every Angel is Terrifying”, “Don’t Break My Heart”, “I Heard You’re Married” (feat. Lil Wayne), “Less Than Zero”, “Phantom Regret by Jim”, “Take My Breath” (remix, feat. Agents of Time), “Sacrifice” (remix, with Swedish House Mafia), “Moth To A Flame” (with The Weeknd). Edición: XO-Republic. Nuestra opinión: muy bueno.

Las primeras impresiones que provoca el nuevo disco de The Weeknd son extrañas: una tapa en la que el protagonista aparece avejentado gracias a un efecto similar al que se puede conseguir con la fugazmente célebre Face App, una intro en la que una voz ominosa (interpretada por Jim Carrey, un auténtico experto en la generación de climas inquietantes) anuncia que estamos escuchando una radio (103.5, Dawn FM) y suelta un consejo propio del wellness sobre la necesidad de aceptar el destino y, por fin, la primera canción, que hace más pronunciada aún la sorpresa inicial (¿cliqueamos en el lugar equivocado y estamos escuchando a Ultravox o Depeche Mode?).

Para tratarse de una estrella global (hoy es el artista número 3 en el decisivo ranking de Spotify), son bastantes osadías. Y hay más: en lugar de largar un puñado de singles para calentar el ambiente, The Weeknd optó por publicar un disco completo sin adelantos ni avisos. De un día para el otro, Abel Tesfaye -este canadiense de 31 años que tiene mucho talento y también una notoria inteligencia para manejar su carrera- presentó en sociedad un álbum que, sin mimetizarse con el anterior, el exitoso After Hours (2020), sí continúa con algunas de sus temáticas principales: la resaca de la fiesta permanente (dinero, fama, drogas, relaciones casuales) se puede controlar con la voluntad y la templanza. Buenas vibraciones para escapar del purgatorio de las tentaciones paganas y el estrés de la vida contemporánea, dramáticamente desmejorada por el bombardeo de información inútil y el obstinado camino de autodestrucción de la humanidad, cifrado en el desastre ambiental. El discurso puede sonar trillado, pero pensando en artistas muy populares (de la Argentina, para que el ejemplo nos resulte más próximo) que siguen hablando hoy desde su yo del pasado, es legítimo valorarlo como mucho más honesto.

Las razones de esta cruzada evangelizadora en clave pop podrían rastrearse en la propia historia de Tesfaye: único hijo de una pareja de etíopes que huyó de una sangrienta dictadura que asoló a su país a fines de los años 70, se crió en suburbio de Toronto, Canadá, sin figura paterna ni mucha atención de una madre que trabajaba a sol y sombra. Sus travesuras de adolescente fueron similares a las que hoy animan la trama de la exitosa serie Euphoria: consumo descontrolado de drogas para anestesiar el dolor y sintonizar a los tumbos el canal del hedonismo. Ha llegado el momento de la expiación a través de la música. Y para eso hay que escuchar Dawn FM, una estación radial inventada, como aquella del inoxidable The Who Sell Out (¡1967!), que propone tomarnos de la mano y guiarnos en un “viaje indoloro” durante el cual simplemente hay que relajarse y disfrutar.

Motivaciones para sumarse al nuevo culto no faltan: la combinación de R&B sedoso y tracks de electrónica pistera funciona de maravillas. The Weeknd también sabe cómo rodearse: si hay que ponerse la ropa de Michael Jackson, mejor que el sastre sea Quincy Jones, responsable del sonido legendario de Off The Wall y Thriller, y esta vez entregado también a las reflexiones sobre la redención típicas de la madurez; en los tracks más bailables, la producción corre por cuenta de un experto más cercano al culto que a la masividad como Daniel Lopatin (chequear sus experimentaciones sonoras como Oneohtrix Point Never), buena estrategia para estar a tono con la época.

Las colaboraciones de Tyler, The Creator y Lil Wayne le ponen más pimienta al plato: no son compromisos formales para sumar nombres propios ni mucho menos. Tyler se acopla a la perfección en la segunda mitad de la elegía melancólica sobre los desatinos de la fama que The Weeknd despliega en “Here We Go… Again” -donde además hay un pequeño homenaje a la venerada heroína de la saga Scream, Neve Campbell que acentúa su espíritu retro-, mientras que el exitoso y excéntrico rapero de Nueva Orleans aporta su flow hipnótico sazonado con una dosis exacta de efectos en “I Heard You’re Married”, antes de que asome “Less Than Zero”, otro viaje a los 80 que recupera el título de la primera novela de Bret Easton Ellis, antecedente estelar de las historias de las desventuras de tribus juveniles entregadas al exceso (en esa saga se podría anotar también a las películas Kids y Spring Breakers) que siempre funcionaron bien como reflejo de los claroscuros de una zona de la cultura norteamericana.

El fantasma de Michael Jackson sobrevuela el ambiente y el sentimiento que domina a la canción, una de las más inspiradas de un gran disco, es la culpa, estación por la que solemos pasar si el destino que buscamos es la liberación. “Dios sabe que la vida es un caos. Pero hizo una cosa fundamental. Primero tienes que relajar tu mente y disponer tu alma para que se alinee. Y baila hasta que encuentres ese divino movimiento. En otras palabras: tienes que ser el cielo para poder ver el cielo. Que la paz esté contigo”, sermonea Carrey compenetrado en su rol de pastor electrónico en “Phantom Regret By Jim”. El nuevo testamento de The Weeknd es sobre el malestar que produce tenerlo casi todo, el terror lógico a la anulación del deseo.

Vuelve Baradero Rock

Tras un año de ausencia por pandemia regresa uno de los eventos rockeros más importantes de la provincia de Buenos Aires: el 18 y 19 de febrero en el Anfiteatro Municipal de Baradero tendrá lugar la edición 2022 del Baradero Rock. Más de 35 bandas integran la cartelera: Las Pelotas, Guasones, Eruca Sativa, Airbag, La Vela Puerca, Fabiana Cantilo, El Mató a un Policía Motorizado y muchas más.

Estrenan documental sobre Gustavo Cerati

Desde esta semana puede verse en YouTube el documental Gustavo Cerati - Gira Siempre es Hoy, el cual refleja un show del tour de presentación del tercer disco solista del líder de Soda Stereo. Se trata del concierto que dio el 11 de abril de 2003 en el Polideportivo General Paz de Córdoba, y además del registro en calidad profesional del recital hay imágenes en la prueba de sonido y backstage.

Se viene la serie biográfica de Miguel Bosé

Empezó a filmarse en Miami y España la miniserie de seis episodios dedicada a la vida del cantante panameño que será emitida este año en la plataforma Paramount+. Los actores José Pastor e Iván Sánchez interpretan al artista en distintos momentos de su vida. El programa -según describen sus creadores- “revelará las historias detrás de la inspiración, composición y grabación de algunos de sus trabajos más icónicos y cómo el éxito afectó su vida personal”.

Ciclo de jazz y tango en Bebop

La sala recientemente reabierta en Uriarte 1658, en el barrio de Palermo, continúa con su ciclo de música en vivo. Entre muchos otros artistas se presentarán la Fénix Jazz Band (viernes 14/1), Manuel Fraga Trío (sábado 15/1), Néstor Marconi (miércoles 19/1) y Jazz for Lovers (jueves 20/1). La cartelera completa (que ya prevé conciertos de distintos géneros para todo lo que resta del mes de enero) puede consultarse en www.bebopclub.com.ar.