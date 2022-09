Enojado, David Beckham tomó partido por Victoria y estalló contra su hijo Brooklyn y su nuera Nicola Peltz: “No hacemos esas cosas en esta familia”

escuchar

Este lunes, durante la presentación de la nueva colección de Victoria Beckham en la Semana de la Moda de París, todos se mostraron en paz y sonrientes. Sin embargo, según medios británicos, este sería otro ejemplo de que a veces las apariencias engañan: harto de los rumores y de las declaraciones a la prensa, David Beckham habría protagonizado una fuerte discusión con su hijo mayor, Brooklyn.

Según informó el periódico Daily Mail el exfutbolista le leyó a su hijo “un acta antidisturbios” en una “rara confrontación”. El foco de la discusión, esta vez, estuvo puesto en las declaraciones que su flamante nuera, la actriz Nicola Peltz, realizó recientemente en la revista Grazia, refiriéndose a la relación que mantiene con la exSpice Girl.

Ya a principio de agosto, Page Six daba cuenta de que la boda entre Peltz y el hijo mayor del exfutbolista inglés había generado más disputas que armonía. “No se soportan y no se hablan, todos los eventos previos a la boda fueron espantosos”, le contó una fuente cercana a la familia a aquel medio. Y agregó que Victoria se habría enojado mucho cuando su nuera no permitió que ella fuera parte de la organización del casamiento. “Nicola no le contaba nada sobre lo que estaba planeando y la comunicación era mínima”.

Tiempo después, Page Six informaba que a la diseñadora y cantante no le habría gustado el titular de la portada de la revista británica Tatler, que describió a Peltz como “La nueva Señora Beckham”. Con el correr de las semanas, lejos de apaciguarse, los rumores sobre una mala relación entre las dos mujeres se volvieron cada vez más fuertes. Y entonces, llegó la entrevista que colmó la paciencia de Beckham y su esposa.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz @brooklynpeltzbeckham - @brooklynpeltzbeckham

“Para mi boda, estaba previsto que usara el vestido de novia de Victoria. Estaba realmente muy emocionada de poder usar un diseño que creó mi futura suegra. Pensé que era algo hermoso y una historia muy linda”, le contó la actriz a la revista. Y continuó: “Mi amiga, la estilista Leslie Fremar y mi mamá estaban ayudando con el diseño, y pensé: ‘Oh, esto va a ser muy divertido. Nos conectamos para comenzar a diseñar el vestido, y luego pasaron unos días y Victoria llamó a mi mamá para decirle que no iba a participar del diseño. Entonces, hablé con mi mamá y Leslie, y les dije: ‘Bueno, desafortunadamente, esto no puede suceder, entonces, ¿Cuál es el siguiente paso?’ He sido fan de Valentino y su alta costura durante mucho tiempo. Tuve mucha suerte de poder viajar al atelier para probarme el vestido que finalmente usé. Eso es realmente lo que sucedió” .

Haciéndose cargo de los rumores, la actriz continuó: “Cuando leo cosas que dicen cosas como que nunca planeé usar un vestido de Victoria o cosas así, hieren mis sentimientos. Eso no es la verdad”. Su marido también decidió hacerle frente a la situación: “ Para ser honesto, mi esposa es obviamente mi primera prioridad y nunca quiero verla molesta. Cuando la gente dice cosas ridículas, simplemente hablamos de ello y seguimos adelante. Nos apoyamos mutuamente al 100% y seguimos adelante juntos ”.

Esas declaraciones fueron las que habrían llenado de furia a Victoria y su esposo. “Nosotros no hacemos eso en esta familia”, le habría dicho el futbolista a su hijo mayor. “No creo que David haya perdido los estribos con Brooklyn o haya tenido motivos para hablarle con dureza, pero eso finalmente sucedió”, agregó la fuente. Y añadió: “Lo discutió con él y le dijo: ‘ No hacemos esto en nuestra familia. Lo sabés muy bien. Lo que suceda a continuación depende de vos, pero hemos terminado con el drama”.

El vestido de novia de Nicole Peltz Foto: German Larkin

“ David estaba realmente consternado por la entrevista, porque parecía estar lavando la ropa sucia de la familia en público, y dijo que [los hermanos de Brooklyn] Romeo y Cruz también están heridos ”, finalizó la fuente. El medio británico asegura otro amigo cercano de la familia aseguró que “lo que se dice es que Brooklyn se ha olvidado de que es un Beckham”.

Lo cierto es que durante el fastuoso festejo de la boda, la familia Beckham no habría tenido el mismo protagonismo que los Peltz. En principio, de los preparativos se encargó casi de manera excluyente Claudia, la madre de la novia. Además, durante el festejo, la familia del novio no ocupó junto a ellos la mesa principal.

Después de la boda, los novios partieron junto a la familia Peltz para disfrutar junto a ellos su luna de miel. Los medios aseguran que desde aquel momento, los flamantes novios vieron al futbolista y su esposa en una sola oportunidad, cuando almorzaron con ellos en Italia, en el mes de julio.