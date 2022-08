Celos y ataques de llanto: surgen más datos de la fuerte pelea entre Victoria Beckham y su nuera, Nicola Peltz

Parece que la boda entre Nicola Peltz y Brooklyn Beckham generó más disputas que armonía entre las familias. Así lo informó el portal Page Six, quien aseguró que hay “una guerra” declarada entre la actriz y su suegra, Victoria, y a lo que ahora se suma una foto preocupante de la modelo.

De acuerdo a lo que comunicaron allegados a ambas, la relación está muy tirante y todo habría comenzado mucho antes del gran casamiento acontecido en abril. “No se soportan y no se hablan, todos los eventos previos a la boda fueron espantosos”, describió la fuente, quien sumó más datos sobre el conflicto. Victoria se habría enojado mucho cuando su nuera no permitió que ella fuera parte de la organización del casamiento. “Nicola no le contaba nada sobre lo que estaba planeando y la comunicación era mínima”.

Sin embargo, meses antes, cuando Nicola estaba comprometida con su hijo, Victoria ya no se llevaba bien con la joven (no es la primera vez que trasciende que entre ellas hay malestar), quien publicó una fuerte imagen de sí misma llorando en su cuenta de Instagram donde escribió un críptico mensaje: “A veces me resulta difícil mostrar las partes tristes de mi persona. El crecer con siete hermanos y dos padres muy fuertes me hizo dura”, apuntó Peltz, quien asegura que a raíz de eso no deja que nadie la menosprecie o lastime su corazón. Si bien Nicola hizo referencia a lo mucho que se protege “en la industria”, no especificó el motivo de su malestar, aunque muchos lo leyeron como una respuesta a lo que está sucediendo con su suegra.

Por otro lado, a la exSpice Girls no le habría gustado el titular de la portada de la revista británica Tatler, que describió a Peltz como “La nueva Señora Beckham”. De acuerdo a informantes a Page Six, los celos de Victoria fueron indisimulables y eso no contribuyó a la mala relación que tiene con su nuera.

La fastuosa boda que duró días

Brooklyn Beckham, de 23 años y Nicola Peltz, de 27, se casaron el sábado 9 de abril en Palm Beach, Florida, en la casa de playa de cuatro mil metros cuadrados de la familia de la modelo y actriz, que además tiene una imponente vista al mar.

La publicación de David Beckham para Brooklyn y Nicola Peltz Captura

La celebración había comenzado horas antes, más precisamente el viernes, cuando los novios recibieron a los invitados para disfrutar de unos cocktails en una recepción a puro lujo, en carpas decoradas con ramos de orquídeas. Ambos leyeron sus votos frente a un rabino y los más de 600 invitados en una ceremonia “corta pero dulce” celebrada por el rito judío para la que Nicola lució un diseño de Valentino.

Entre dichos invitados se encontraban Victoria y David Beckham; sus hermanos, Romeo, de 19, Cruz, de 17 y Harper, de 10, y la familia de Nicola: el empresario multimillonario Nelson Peltz y la modelo Claudia Heffner, con el resto de sus siete hijos, como el deportista Brad Peltz y el actor Will Peltz.

Asimismo, Serena y Venus Williams también fueron de la partida, al igual que la actriz Jordana Brewster, el famoso chef Gordon Ramsay, la actriz y productora Eva Longoria, la exSpice Girl Mel C y Marc Anthony, el cantante elegido para brindar un concierto breve en homenaje a los novios. “Tenemos un fin de semana increíble por delante. Los amamos, Brooklyn y Nicola. Muchos besos desde Miami”, había escrito Victoria en su cuenta de Instagram, en una publicación en la que compartió fotos de su esposo y sus hijos, donde no se percibía conflicto alguno.

Previamente a la gran boda, se había comunicado que los jóvenes firmaron un acuerdo prenupcial al que describieron como “épico”.

El portal encargado de brindar los detalles fue The Daily Mail: “Se entiende que Brooklyn Beckham firmó un acuerdo prenupcial con su futura esposa, Nicola Peltz. La fortuna de 500 millones de dólares de los padres de Brooklyn, David y Victoria se ve eclipsada por la riqueza estimada en 1500 millones de dólares del padre financiero de la señorita Peltz, Nelson. La noticia del acuerdo prenupcial llega mientras se aceleran los preparativos para la ceremonia y para la fiesta de casi cuatro millones de dólares del sábado 9 de abril en la mansión de la familia Peltz, en Palm Beach, Florida”.

Nicola y Brooklyn, contra viento y marea Getty Images