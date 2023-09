escuchar

En las últimas horas, los fanáticos de Farruko recibieron una gran noticia. Después de ocho años sin pisar suelo argentino, el gran referente de la música urbana anunció que, antes de que termine este 2023, volverá a nuestro país para reencontrarse con su público en un gran show. La cita será el próximo 11 de noviembre en el Luna Park y las entradas ya se encuentran a la venta por TicketPortal.

Producido por LEB Entertainment, el puertorriqueño -que actualmente se encuentra de gira por Europa- volverá a pisar el escenario porteño para deleitar a su fandom local con aquellos grandes hits que marcaron su carrera, así como también con sus nuevas canciones, esas que lo mantienen en los primeros puestos de los rankings musicales. Éxitos como “Besas tan bien”, “Feel the Rhythm” o sus recientes lanzamientos “Pasajero” y “Esta vida”, junto a Marshmello, han demostrado su indiscutible destreza en géneros como el reggaetón, el rap, y el R&B, entre otros.

Farruko vuelve a la Argentina con un gran show en el Luna Park Chris Pizzello - Invision

Con casi 40 millones de oyentes en Spotify y millones de reproducciones en YouTube, Carlos Efrén Reyes Rosado (así es su verdadero nombre) se ha convertido en uno de los artistas más visionarios, innovadores y pegadizos a nivel mundial, demostrando una constante evolución y dejando una huella importante en la historia de la música latina. Sus colaboraciones con figuras como Sean Paul, Arcángel y J Álvarez han tenido una gran repercusión.

En el último tiempo y debido a su conversión al cristianismo, el intérprete comenzó a cantarle a Dios y a las cosas sencillas de la vida. De hecho, celebró su primer festival gratuito Farruko’s Youth Faithstival en San Juan de Puerto Rico, donde reunió a más de 15.000 personas. “Gracias y Amén es lo único que tengo que decir. Si me quejo soy un descarado. Puedo dar testimonio vivo de qué es besar el piso y saber levantarse de nuevo, porque no son mis fuerzas si no las de él con las que yo me muevo”, expresó quién arrancó su carrera a los 16 años subiendo sus canciones a MySpace y dos años después lanzaba su primer disco.

Farruko sobre el escenario de los Latin Grammy, en 2016 en Las Vegas

Su última presentación en Argentina fue en el año 2015, motivo por el cual su visita es muy esperada. En aquella oportunidad, la estrella latina también se presentó en el escenario del Luna Park, el emblemático estadio porteño por el que todo artista desea pasar. Esta vez será su Latin America Tour 2023 que lo traerá por estos pagos y nos permitirá disfrutar de su música en vivo.

