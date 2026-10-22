Fenómeno k-pop: así se vive el furor por BTS en su primer show en la Argentina

Bastó que comenzara a sonar “Hooligan” para que los fans de BTS estallaran de felicidad. Gritos y teléfonos en alto como postal sonora y visual que se impuso para el resto del espectáculo. Así comenzó el primer recital de los tres que la banda coreana tiene programados en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Y de este modo, el furor por el k-pop llegó en la Argentina a su punto más alto. Porque sus reyes aterrizaron por primera vez en este sur latinoamericano para cumplir con el deseo de tantos fans que se acercaron con curiosidad a una cultura que los terminó conquistando desde sus celulares y redes sociales.

Recién en 2026 -a más de diez años de la primera incursión del grupo por América Latina, que no tuvo una parada en nuestro país- los emperadores de esta corriente agendaron funciones en el marco de la presentación de su último disco, Arirang publicado a principios de este año. De hecho, el espectáculo planteado para este tour -durante octubre el septeto visita Perú, Colombia, Chile y Brasil, además de la Argentina- atraviesa la mayoría de las canciones incluidas en el flamante lanzamiento.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, en el escenario Noelia Marcia Guevara

El grupo que integran Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook desarrolla la mayor parte del cancionero de Arirang, esparcido en un repertorio total de 23 canciones que eligieron para este tramo de su tour mundial. Y si bien el grupo toma una lista de base, según el país ofrece algunos temas dedicados especialmente, por distintas razones, al público local. Lo mismo sucede con la breve interacción que sus integrantes hacen con sus fans.

Las “Army” es un ejército de seguidoras en muchos casos agrupadas en un fan club a nivel mundial. Aunque, por su puesto, cada región le pone su impronta y la particularidad se nota en casa caso. Para la primera de las actuaciones en la Argentina, Anita B Queen había sido convocada como show de apertura para animar la tarde y tanto dentro del estadio como en las inmediaciones, los fans desplegaron sus colores.

Los BTS presentan su último disco, Arirang Noelia Marcia Guevara

Tendencia

El k-pop creció en nuestro país a paso constante. Sin prisas ni pausas. Y BTS sigue ejerciendo su reinado a nivel mundial. Vayan algunos datos para tener en cuenta sobre este fenómeno.

Según un informe de Spotify, entre 2021 y 2025 la escucha de k-pop creció un 84 por ciento. El reciente lanzamiento del BTS le dio un nuevo envión. En el último año las reproducciones de su música crecieron 193 por ciento. Incluso, superó el nivel del promedio mundial, que ha alcanzado un 141 por ciento de incremento respecto del año anterior: “BTS acumuló 250,6 millones de streams en la Argentina entre octubre de 2025 y septiembre de 2026. La Argentina pasó del puesto 14 en 2024 al 8 en 2026 entre los países que más escuchan al grupo”.

Los BTS darán tres shows en la Argentina Noelia Marcia Guevara

Según este informe ”los oyentes argentinos dedicaron, en promedio, casi una hora semanal a escuchar al grupo, frente a los 0,61 horas del mismo período de 2025″. Además, la cantidad de oyentes creció un 53 por ciento interanual.

Seguramente no sea un dato menor que los shows de América Latina apunten fuerte a las canciones nuevas. “Normal”, “Body To Body” y “Hooligan” figuran entre las más escuchadas a través de las plataformas.