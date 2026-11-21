A 35 años de su muerte, el 24 de noviembre de 1991, el líder de Queen conserva una dimensión artística difícil de igualar. Su formación multicultural, la admiración por Jimi Hendrix y los Beatles, su fascinación por la ópera y una capacidad compositiva extraordinaria explican cómo un cantante nacido en Zanzíbar transformó para siempre la relación entre la música popular y el espectáculo.

Freddie Mercury hizo de la desmesura una forma de arte. En su universo musical podían convivir la potencia del rock, la sofisticación de la ópera, las armonías del góspel y la teatralidad del music hall. No reconocía fronteras entre esos lenguajes ni parecía dispuesto a aceptar las convenciones que delimitaban el territorio de la música popular. Su voz era extraordinaria, pero su verdadera singularidad estaba en otra parte: en la capacidad de transformar cada influencia en una expresión personal, inconfundible. No fue solamente uno de los grandes cantantes de la historia del rock. Fue un compositor de imaginación desbordante, un pianista de formación clásica, un intérprete con sensibilidad teatral y un creador que entendió que la música podía reunir universos aparentemente irreconciliables.

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Antes de convertirse en Freddie Mercury fue Farrokh Bulsara, nacido el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, en una familia de origen parsi. Sus padres pertenecían a la comunidad zoroastriana y tenían raíces en Bombay. Su infancia transcurrió entre África y la India, donde estudió en el colegio St. Peter’s, recibió formación pianística y descubrió tempranamente su vocación musical. Allí integró The Hectics, su primera banda, cuando todavía era un adolescente. En 1964, después de la revolución de Zanzíbar, su familia se trasladó a Inglaterra. El cambio de escenario sería decisivo.

Freddie Mercury

En Londres, Mercury comenzó a relacionarse con una cultura musical en plena transformación, mientras estudiaba diseño gráfico en Ealing College of Art. Aquella formación artística no fue un dato accesorio: su conocimiento de la imagen, la composición y la estética tendría una influencia directa en la identidad visual de Queen y en su concepción del espectáculo.

Entre sus primeras grandes influencias estuvo Jimi Hendrix. Brian May recordó que, durante una de sus visitas a la casa de Freddie en Feltham, este le hizo escuchar un disco del guitarrista estadounidense con una convicción que parecía anticipar su propio destino. También estaban los Beatles, cuya capacidad para construir armonías vocales y explorar estructuras musicales diferentes constituyó una referencia fundamental. Pero Mercury no pretendía reproducir esos modelos. Su ambición era absorberlos y llevarlos hacia otro lugar.

A esas influencias se sumaban el music hall británico, el glam rock, el teatro musical y la ópera. En Mercury convivían el gusto por la provocación de los grandes espectáculos, la sofisticación de las composiciones corales y una sensibilidad melódica que podía pasar de la intimidad de una balada a la grandilocuencia de una pieza operística. Su personalidad artística se construyó precisamente en esa libertad: mezclar a Hendrix con Liza Minelli (a quien adoraba), a Led Zeppelin con Chopin, a Gary Glitter (supo usar el nombre de Larry Lurex previo a Queen) con Fred Astaire, a un arlequín veneciano con un habitué del S&M neoyorkino de los 80.

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Queen en 1975 Michael Ochs Archives - Michael Ochs Archives

En 1970 se integró definitivamente con Brian May y Roger Taylor, procedentes de Smile, y propuso un nombre que sintetizaba sus aspiraciones: Queen. John Deacon se incorporaría al año siguiente y completaría la formación clásica. Mercury imaginaba una banda majestuosa, provocadora, con una identidad propia. No quería ser simplemente el cantante de un grupo de rock: pretendía que cada presentación fuera una experiencia visual y musical. El resultado fue una de las sociedades creativas más importantes de la música popular.

Aunque Mercury fue responsable de algunas de las composiciones más emblemáticas del grupo, Queen funcionaba como una democracia musical en la que los cuatro integrantes aportaban canciones, ideas y personalidad. Brian May, Roger Taylor y John Deacon también fueron autores de piezas fundamentales de su repertorio.

La consagración de aquella búsqueda llegó en 1975 con A Night at the Opera. El álbum incluía “Bohemian Rhapsody”, una composición de Mercury que desafiaba las convenciones de la canción comercial. Una balada que desembocaba en una sección operística, atravesaba un pasaje de rock y regresaba a su atmósfera inicial. No era una canción convencional ni pretendía serlo. Era una pequeña obra dramática en la que el estudio de grabación se convertía en un instrumento de composición.

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La complejidad de sus armonías vocales, la superposición de voces y la arquitectura de la pieza revelaban una ambición que iba mucho más allá de conseguir un éxito radial. Mercury había encontrado una manera de trasladar al rock su fascinación por la ópera y el teatro. La canción llegó al primer puesto de los rankings británicos y terminó convirtiéndose en una de las composiciones más reconocibles del siglo XX. Pero reducir su talento a “Bohemian Rhapsody” sería injusto. Su capacidad como compositor se manifestaba en registros muy diferentes. “Killer Queen” mostraba su elegancia melódica; “Somebody to Love”, su admiración por el góspel y las grandes interpretaciones corales; “We Are the Champions”, su capacidad para construir un himno colectivo y “Don’t Stop Me Now”, una celebración musical de la vitalidad. También fue responsable de “Crazy Little Thing Called Love”, una canción que recuperaba el espíritu del rock and roll de los años cincuenta.

La voz

Su voz merece un capítulo propio. Un estudio publicado en la revista Logopedics Phoniatrics Vocology analizó sus registros vocales y encontró características poco habituales, entre ellas una modulación del vibrato particularmente singular. Su rango medido en grabaciones abarcaba aproximadamente tres octavas. Sin embargo, la explicación de su excepcionalidad no está solamente en las notas que podía alcanzar, sino en su capacidad interpretativa: Mercury sabía cuándo contener la voz, cuándo llevarla al límite y cómo convertir cada frase en una declaración emocional. En el escenario esa singularidad adquiría otra dimensión. Su manejo del espacio, el micrófono, los gestos y la respuesta del público lo transformaban en un intérprete extraordinario.

El concierto de Queen en Live Aid, el 13 de julio de 1985, constituye probablemente la demostración más contundente de esa capacidad. En apenas veinte minutos, Mercury logró establecer una comunicación con el estadio de Wembley que trascendió la propia actuación. El célebre intercambio vocal con el público, aquel «Ay-oh» que se convirtió en una de las imágenes del acontecimiento, resumió su talento para convertir una multitud en parte del espectáculo.

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Su dúo con Montserrat Caballé

Pero su curiosidad artística no terminaba en Queen. En 1985 publicó Mr. Bad Guy, su primer álbum solista, en el que exploró el pop y la música bailable. Su búsqueda más audaz llegaría con Barcelona, el proyecto que concretó junto a Montserrat Caballé.

La admiración de Mercury por la soprano española era profunda. La había escuchado y deseaba conocerla, hasta que finalmente ambos se encontraron en Barcelona en marzo de 1987. Lo que inicialmente parecía destinado a ser una colaboración para una canción terminó convirtiéndose en un álbum completo.

Mercury no quería imitar la ópera ni utilizarla como un recurso ornamental: pretendía dialogar con ella desde su propia formación musical. Caballé encontró en él a un músico con una sensibilidad y una capacidad de trabajo que excedían los prejuicios sobre el cantante de rock. El álbum apareció en 1988 y la canción “Barcelona” terminaría asociada a los Juegos Olímpicos de 1992. La colaboración fue, en cierto modo, la síntesis de toda su trayectoria: dos mundos musicales diferentes que encontraban un territorio común sin renunciar a sus respectivas identidades.

Detrás del personaje expansivo y provocador había, sin embargo, un hombre reservado, celoso de su intimidad y mucho más complejo de lo que sugería su imagen pública. Su vida afectiva, sus amistades y su relación con Mary Austin, a quien consideró una de las personas fundamentales de su existencia, muestran una dimensión personal que pocas veces coincidía con el personaje que desplegaba sobre el escenario.

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Queen en vivo en el Hammersmith Odeon de Londres, el 29 de noviembre de 1975 David Redfern - Redferns

Cuando su salud comenzó a deteriorarse, Mercury redujo progresivamente sus apariciones públicas, pero no abandonó el trabajo. The Miracle (1989) e Innuendo (1991) fueron testimonios de una creatividad que permanecía intacta. En este último álbum aparece “The Show Must Go On”, una composición de Brian May cuya interpretación por Mercury adquirió, con el tiempo, un significado conmovedor. La voz parecía expresar una voluntad de continuar cuando las circunstancias personales imponían sus propios límites.

Su filosofía de vida estaba libre de ataduras y pretensiones, entendiendo su propio camino sin miedos: “Me encanta el hecho de hacer feliz a la gente, de la manera que sea. Incluso si sólo se trata de media hora en sus vidas, si puedo hacer que se sientan afortunados o hacer que se sientan bien, o hacer que sonría una cara amargada, eso para mí ya me merece la pena. No espero llegar a viejo, y lo que es más importante, en realidad no me importa. Desde luego, no espero vivir hasta los 70. Sería muy aburrido. Me habré muerto e ido mucho antes. No estaré aquí. Empezaré una nueva vida en otro lugar, cultivando mis propias granadas”.

El 23 de noviembre de 1991 comunicó públicamente que padecía de sida. Murió al día siguiente, a los 45 años, como consecuencia de una neumonía bronquial relacionada con la enfermedad. Su desaparición conmocionó al mundo de la música y contribuyó a visibilizar una epidemia rodeada todavía de prejuicios y desinformación.

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Freddie Mercury en el estadio de Wembley, en Londres, en 1986

Treinta y cinco años después, Freddie Mercury permanece mucho más allá de la nostalgia. Su obra sigue convocando nuevas generaciones porque no pertenece a un género, una moda o una época determinadas. En su música convivieron el rock, el pop, el góspel, la ópera y el teatro, pero nunca como una suma de influencias: todo terminó formando parte de una identidad absolutamente personal. Quizás allí resida la verdadera dimensión de su legado.