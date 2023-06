Giovanni Guzzo, el mozartiano “inesperado”

escuchar

Más de 8.000 kilómetros separan la isla de Margarita de la ciudad de Salzburgo. Una distancia que no es solo geográfica y que va mucho más allá del clima. Sin embargo, hay un músico que con su carrera excepcional ha logrado de alguna manera unir estos dos lugares. Se trata de Giovanni Guzzo, el violinista que en el doble rol de solista y director musical estará presentándose junto a la Camerata Salzburg en el concierto que ofrecerán hoy para el Mozarteum argentino.

Este artista nacido a orillas del mar Caribe describe su carrera como un camino largo y lleno de curvas. “La música ha sido la gran bendición de mi vida. Llegó a mí a través de una serie de coincidencias y con todas las estrellas en el lugar correcto. En mi familia no había nadie músico, mi madre era pediatra en la isla y mi padre, quien había emigrado desde Italia en los años 70, tenía una tienda de zapatos. Como buen siciliano era amante de la ópera y yo crecí escuchando a Pavarotti. Allí comenzó mi fascinación por la música. Lo primero fue el piano, a los 5 años y luego a los 6 cuando nos mudamos a Caracas me inscribieron en el Colegio Emil Friedman, una escuela muy especial para los chicos a los que les gusta la música. Resulta que la cátedra de piano ya no tenía cupo y una secretaria le propuso a mi madre que me inscribiera en violín para no perder el año. Fue una revelación. Treinta años después sigo enamorado del instrumento.”

Fue el violinista más joven en ganar el Primer Premio en la competencia “Juan Bautista Plaza” en Venezuela y de allí vino el gran salto a Europa. “Después de ganar ese premio audicioné para la Escuela Reina Sofía y me aceptaron con una beca. Mi madre cerró su consultorio para poder acompañarme y con apenas 12 años llegué a Madrid. Luego, tuve la fortuna de conocer a Maurice Hasson, quien ha sido el gran profesor de mi vida. Me recibió como un hijo y durante 10 años estudié con él en la Royal Academy of Music de Londres. Así se fue armando mi carrera”, explica.

Luego de graduarse con los más altos honores y de haber sido nombrado uno de los profesores de violín más jóvenes en toda la historia de esa institución ha recorrido los escenarios del mundo junto a directores como Simon Rattle, Ivan Fischer, Semyon Bychkov, Marin Alsop, Herbert Blomstedt y Juanjo Mena. Como músico de cámara ha trabajado al lado de renombrados artistas de la talla de Joshua Bell, Martha Argerich, Martin Fröst, Miklós Perényi, Daniel Hope, entre otros. Ha sido reconocido con el Premio a la Excelencia de su Majestad la Reina Isabel, el Premio de su Majestad la Princesa Alice, el Manoug Parikian Award, el Winifred Solo Violín Prize, entre otros. También ha sido invitado a presentarse ante la familia real británica y frente a los líderes mundiales en el Foro Económico en Davos.

En 2021 llegó el nombramiento como Concertino de la Camerata Salzburg, orquesta líder entre las agrupaciones de cámara internacionales. Fundada por el director de orquesta y musicólogo vienés Bernhard Paumgartner en 1952, es uno de los ensambles residentes del Festival de Salzburgo, así como de la Semana Mozart. “Mientras vivía en Inglaterra tuve la suerte de formar parte de agrupaciones muy importantes. Fui concertino invitado de la Sinfónica de Londres, de la Sinfónica de Birmingham y un día me llegó una invitación de la Camerata Salzburg. Esta era una orquesta que admiraba desde siempre, yo crecí escuchando sus discos. Cuando me encontré entre ellos fue mágico, amor a primera vista. Apenas comenzamos a tocar sentí que hablábamos el mismo lenguaje. El nivel de los músicos en cada posición es alucinante, esto es música de cámara hecha a gran dimensión”.

Giovanni Guzzo Neda Navae - Mozarteum Argentino

Esta será la séptima visita que la agrupación hace para el Mozarteum argentino y traen un programa en el que Mozart es hilo conductor y protagonista: la Sinfonía en Sol menor, Op. 6 n.º 6 de Johann Christian Bach, el Concierto para violín y orquesta n.º 5 en La mayor, K. 219, de Mozart y la Sinfonía n.º 5 en Si bemol mayor, D. 485 de Schubert.

“Lo fascinante de hacer Mozart con esta orquesta es que encuentras una combinación exacta entre la gran tradición de los músicos nacidos dentro de ella y una nueva generación formada por gente joven que quiere aportar su forma de tocar y sentir. Imagínate, viene un venezolano, nacido en la isla de Margarita, con raíces completamente diferentes, a decirle a una orquesta de Salzburgo como se toca Mozart; eso es increíble. Allí está lo mágico de Mozart, que hay tantas formas de interpretarlo, pero siempre la música va a ir por encima. Tiene el don de construir de manera arquitectónica ese mundo en el que cada nota y cada frase es perfecta”.

Para el violinista es su debut en el Teatro Colón y lo hará en el doble rol de solista y director musical. “Tocar en el teatro de la ciudad de donde viene Martha Argerich, una artista que admiro profundamente y junto a quien he tenido la gran oportunidad de hacer muchas veces música de cámara. Era como un sueño escondido. Soy afortunado de poder presentar este concierto junto a la Camerata. Con ellos soy muchas cosas a la vez: músico de cámara, solista y también dirijo. Nosotros trabajamos mucho sin director, entonces ese rol de hacer los ensayos es algo que siempre me ha fascinado, una faceta en la que nos beneficiamos ambos, la orquesta y yo. Es como tener un Ferrari y poder llevarlo donde quieras. No hay recompensa más grande que poder transmitir sentimientos durante cada concierto y que la gente venga al backstage a decirme que se transportaron al oír la música. Me siento una mejor persona y eso es una bendición.”ß

Cuándo es el concierto

Ciclo Mozarteum Argentino. Camerata Salzburg. Giovanni Guzzo, violín y dirección musical. Hoy, a las 20, en el Teatro Colón, Libertad 621. Entradas, desde 2925 pesos.